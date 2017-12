Descubrimiento de pozos de crudo cae a mínimos

En 2017 se volvió a romper récord como el año con menores descubrimientos de hidrocarburos en el mundo con menos de siete mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (pce), de acuerdo con la consultora Rystad Energy.



“No hemos visto algo así desde la década de 1940”, aseguró la firma con sede en Noruega. “Lo más preocupante es el hecho de que la tasa de reposición de reservas en el año alcanzara sólo 11 por ciento (para crudo y gas combinados), comparado con el 50 por ciento de 2012”, señaló.



Es decir, que de cada diez barriles extraídos, sólo se encontraron 1.1 barriles, mientras que esa proporción hace cinco años era de la mitad, y aun así lejos del 100 por ciento alcanzado en 2006 gracias al descubrimiento de un campo gigante de gas en Turkmenistán.



En el reporte, Rystad Energy señala que no solamente el volumen total de los descubrimientos cayó este año, sino que también el promedio de barriles por campo. Así, en 2017 el promedio por pozo fue de menos de 100 mil barriles de pce, comparado con los 150 millones de 2012.



“La baja en los recursos por campo descubierto puede influir en su comerciabilidad. Sobre nuestro escenario base de precio, estimamos que poco más de mil millones de barriles de pce descubiertos durante 2017 nunca serán desarrollados”, comentó.



México, en segundo lugar global



A pesar de que los campos petroleros Zama e Ixachi no se han delimitado para conocer de manera más precisa la cantidad de recursos, Rystad Energy considera que son suficientes para que México haya llegado al segundo lugar mundial como los países en los que más se descubrieron hidrocarburos.



Destacó que estos campos y otros más pequeños aportarán alrededor de mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en recursos recuperables.



“Zama es de particular importancia para México. Fue el primer descubrimiento en el país por parte de una compañía privada –Talos Energy- en los últimos 80 años”, apuntó la firma en su informe.