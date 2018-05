Delegación comercial de EU logra buenas conversaciones con China: Mnuchin

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo el viernes que la delegación comercial que él lidera en China ha tenido muy buenas conversaciones, de cara al segundo y posiblemente último día de negociaciones en Beijing.

Miembros de la delegación comercial de EU, la cual incluye al Secretario del Tesoro de EU y al Secretario de Comercio, salen de un hotel en Beijing.

Es muy improbable que durante la visita de dos días se logre un acuerdo que cambie fundamentalmente las políticas económicas de China, aunque un paquete de medidas a corto plazo de Beijing podría retrasar la decisión de Estados Unidas de imponer aranceles a las exportaciones chinas con un valor de unos 50 mil millones de dólares.

Las discusiones, lideradas por Mnuchin y el viceprimer ministro chino, Liu He, cubrirían una amplia variedad de reclamos de Washington sobre las prácticas comerciales de China, desde acusaciones de transferencias forzadas de tecnología a subsidios estatales para el desarrollo tecnológico.

"Estamos teniendo muy buenas conversaciones", dijo Mnuchin a periodistas al salir de su hotel. No hizo más comentarios.

China, que ha amenazado como represalias equivalentes, incluidos aranceles a la soja y las aeronaves estadounidenses, no ha hecho comentarios sobre las discusiones.

El diario oficial China Daily dijo el viernes en una editorial que las crecientes tensiones entre ambos países subrayan lo "fastidiosas" que se han vuelto las diferencias y "lo difícil que será para ambas partes salir contentas".

Agregó que el mundo observará "con los dedos cruzados" la posibilidad de un acuerdo, ya que "el fracaso anunciaría una lucha de aranceles que haría tambalear al comercio global".

Eso requerirá de concesiones de ambas partes, sostuvo el diario publicado en inglés. "Se pueden lograr acuerdos aceptables si ambos bandos tienen expectativas realistas de lo que buscan dar y recibir".