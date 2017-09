'Default' de EU arrastraría a bonos

Nadie duda de que Estados Unidos pagará sus deudas. Sin embargo, si el Congreso no logra levantar el techo de la deuda a tiempo, lo que se conoce como “default técnico”, el cual simplemente retrasa los pagos de intereses y el capital, dejaría expuesto el mercado de bonos del Tesoro que mueve 14.1 billones de dólares, y podría provocar una serie potencialmente vertiginosa de complicaciones.



Los grupos del sector del mercado de bonos no están esperando para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Más bien, ajustan planes previos para saber cómo manejar los valores afectados a fin de que las operaciones no se vean interrumpidas y el crucial mercado de financiamiento a corto plazo siga funcionando.



Sin embargo, tales preparativos internos no alivian el temor a que los inversionistas rechacen los bonos del Tesoro en medio del trastorno.



“Sería muy perjudicial para el mercado de bonos del Tesoro”, dijo Ward McCarthy, economista financiero jefe de Jefferies LLC, que viene observando los mercados desde hace más de 30 años.



“Si llegamos a esto, esperaríamos que Estados Unidos fuera rebajado nuevamente y la situación arrojaría una sombra muy grande sobre el país que es el estándar de oro de los mercados de bonos”, señaló el analista.



S&P Global Ratings redujo la alta calificación de EU en medio del impasse de 2011 y advirtió la semana pasada que si no se logra aumentar el techo de deuda, probablemente sería más perjudicial para la economía que el colapso de Lehman Brothers Holdings Inc.

FOCOS El riesgo. Es la primera vez desde 2011 que Estados Unidos enfrenta la posibilidad de cumplir con obligaciones.



La solución. Para lograrlo, deberá incrementar el techo de endeudamiento una vez más,lo que traería complicaciones.



En espera. El secretario del Tesoro estadounidense estima que el próximo 29 de septiembre de solucione el problema.



Confían en el sistema



El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, reiteró la semana pasada que es vital elevar su autoridad crediticia para el 29 de septiembre, y dijo que confía en que los legisladores lo harán a tiempo.



De acuerdo con el funcionario, la perspectiva de un acuerdo puede verse entorpecida por los esfuerzos para proveer la ayuda humanitaria a las víctimas del huracán Harvey, que azotó EU en días pasados, y por el que se estiman pérdidas mínimas por 25 mil millones de dólares entre el 17 de agosto y el 2 de septiembre, informó el gobierno de EU.



“El presidente y yo creemos que debería estar vinculado con el financiamiento por Harvey”, dijo Mnuchin sobre el aumento del techo de la deuda en “Fox News Sunday”.



El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo al periódico Milwaukee Journal Sentinel el 1 de septiembre, que el Congreso de EU tiene hasta octubre para actuar sobre el techo de la deuda, y agregó que el país no caerá en un incumplimiento.



Los inversionistas han vivido una situación parecida antes, pero un default técnico elevaría la situación a otro nivel, de acuerdo con las fuentes consultadas.