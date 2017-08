De llegar 'rayando' a la quincena, a ser la banquera más importante de EU

A mediados de la década de los 70, Betsy Duke trabajaba en un bar de cenas show y tenía dificultades para llegar a fin de mes. Para mejorar su economía personal, se postuló para un puesto en una tintorería en dónde no la aceptaron. En cambio, se convirtió en cajera a tiempo parcial.



El martes, Wells Fargo & Co. la designó como la primera mujer que dirige uno de los bancos más grandes del país. Pasará a ser CEO de la institución de préstamo a comienzos del año que viene, coronando uno de los ascensos más impresionantes –de un hombre o una mujer- hasta los niveles más altos de la industria financiera. Su carrera ya incluía un período como gobernadora de la Reserva Federal, que se inició al borde de la crisis financiera de 2008. Esta vez, supervisará a un equipo gerencial que enfrenta escándalo tras escándalo.



“Ingresar en medio de una crisis no es algo nuevo para mí”, declaró en entrevista para Bloomberg. "Como los ejecutivos ya han elaborado un plan para reorganizar el banco, mi tarea será la comunicación entre el directorio y la gerencia y asegurarme de que nuestra supervisión sea lo más fuerte posible”, señaló.



Duke, de 65 años, sucede a Stephen Sanger como parte de una reorganización más amplia del directorio, por la cual él y otros dos directores se irán luego de los escándalos ocurridos durante su gestión. Sanger, miembro del directorio desde 2003, se convirtió en presidente del banco hace menos de un año cuando John Stumpf dejó ese cargo y el de máximo ejecutivo. En aquel momento, los legisladores atacaban al banco por abrir millones de cuentas sin permiso de los clientes.

1 'VERDADERA CREDIBILIDAD'

El mes pasado, se intensificaron los reclamos de que se hicieran más cambios en el directorio después de que surgieran escándalos en las operaciones de préstamo para compra de automóviles del banco. No obstante, no era probable que Sanger siguiera al mando mucho más. Cumplirá 72 años antes de la próxima asamblea anual y el banco exige que los directores se retiren a esa edad.



Si bien Duke tiene profundas raíces en la banca comunitaria, también entiende la perspectiva de los organismos de control estadounidenses después de pasar cinco años como gobernadora de la Fed.



“Genera verdadera credibilidad no sólo ante los inversores y sus colegas del directorio sino también ante los reguladores”, dijo en entrevista Mary Jo White, ex jefa de la Comisión de Valores y Bolsa. White, ahora socia del estudio de abogados Debevoise & Plimpton LLP, supervisó la autoevaluación anual del directorio.



Duke no formaba parte del directorio durante gran parte de las irregularidades pero integraba la conducción del banco, criticada por demorar en reconocer los problemas y reaccionar ante la gravedad del escándalo. El directorio finalmente ascendió al entonces director de operaciones Tom Sloan al cargo de máximo ejecutivo. Este ha prometido repetidas veces restaurar la confianza.



“No creo que se pudiera haber traído a alguien de afuera que estuviera más comprometido que él con el cambio… o que fuera más eficaz”, dijo Duke. “Ha sido implacable en ello”.



Wells Fargo ocupa el tercer puesto por activos entre los seis bancos gigantescos del país, ninguno de los cuales ha tenido una mujer como CEO. Con los años, Duke ha aceptado su papel de romper el techo de cristal, aunque al principio era reacia. En la Asociación de Banqueros de EU trató de restarle importancia, contó.



“Pensaba que eso daba la impresión de que yo era la única presidenta porque querían tener a la primera mujer –una tontería como esa”, dijo. “Cuando terminé, me di cuenta de que realmente era un error. Es muy importante aceptar el papel de ser un modelo en lo que hace a puestos de alta visibilidad para las mujeres”.