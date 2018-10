De la Madrid defiende la construcción del nuevo aeropuerto

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco e indicó que la cancelación del aeropuerto sería más costosa que su conclusión.

"Cancelar (el NAIM) costaría más caro que terminarlo. Se afectaría el buen desarrollo del sector turístico y comercial. Lo más grave sería la pérdida de la confianza en el país", dijo de la Madrid en un video publicado en sus redes sociales.

El titular de la Secretaría de Turismo detalló que cancelar el NAIM costaría cien mil millones de pesos, pues se tendría que indemnizar a inversionistas que ya hayan comprometido capital en la obra.

En el audiovisual, de la Madrid señala que la opción de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía, como lo planteó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con los estudios técnicos necesarios para evaluar su viabilidad.

De cara a la consulta ciudadana que definirá el futuro del NAIM, el funcionario federal aseveró que la construcción del puerto aéreo en Texcoco es necesaria para fortalecer la conectividad del país.

Esta no es la primera vez que de la Madrid se pronuncia a favor de la construcción del nuevo aeropuerto. El secretario de Turismo se ha pronunciado en contra de la consulta ciudadana propuesta por el presidente electo e indicó que este mecanismo 'sale sobrando' por ser una cuestión técnica.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Turismo mencionó que "si no hay aeropuerto, no hay Tren Maya", ello en referencia a que la cancelación del NAIM supondría una pérdida de confianza en el país y los inversionistas no invertirían en megaproyectos como el ferrocarril Maya.

Del 25 al 28 de octubre se llevará a cabo la consulta ciudadana para decidir si se cancela el nuevo aeropuerto en Texcoco o si se construyen dos pistas en la base militar de Santa Lucía.