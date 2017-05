Economía de EU sube en el 1T17 más de lo previsto

WASHINGTON.- El crecimiento económico en Estados Unidos se desaceleró menos de lo estimado inicialmente en el primer trimestre, pero la debilidad probablemente fue una anormalidad en un mercado laboral fuerte que está cerca del empleo pleno.



El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anual de un 1.2 por ciento en vez del ritmo de un 0.7 por ciento reportado el mes pasado, dijo el viernes el Departamento de Comercio en su segunda estimación del PIB de los tres primeros meses del año.



Fue el peor desempeño en un año y sigue a una expansión de un 2.1 por ciento en el cuarto trimestre.



El consenso de expertos consultados por Bloomberg apuntaba a un avance de 0.9 por ciento.



Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban también que el crecimiento del PIB fuera revisado al alza a un 0.9 por ciento.



"Hasta el momento, los indicadores económicos no convencen completamente de que haya un repunte de la actividad en el segundo trimestre y muestran una economía estadounidense que lucha por sorprender al alza", comentó Scott Anderson, economista jefe de Bank of the West en San Francisco.



La debilidad del primer trimestre es un golpe a la ambiciosa meta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elevar con fuerza el crecimiento económico.



Durante la campaña presidencial de 2016, Trump prometió que impulsaría el crecimiento del PIB anual a un 4 por ciento, pero funcionarios de su Gobierno ahora consideran más realista un 3 por ciento.



Trump propuso una serie de medidas para impulsar un crecimiento más veloz, incluyendo recortes impositivos a las empresas y a las personas. Pero analistas son escépticos de que, en caso de materializarse, los estímulos fiscales activen a la economía, dada la débil productividad y la escasez de mano de obra en algunas áreas.



"Si la economía va a crecer a un (ritmo de) 3 por ciento durante el futuro previsible, mejor que las empresas gasten mucho dinero en bienes de capital. Eso no está sucediendo", comentó Joel Naroff, economista jefe de Naroff Economic Advisors en Holland, Pensilvania.



Sin embargo, la debilidad de la economía probablemente no sea un reflejo fiel de su salud, dado que el PIB del primer trimestre suele ser menor debido a dificultades con el cálculo del dato, que el Gobierno ha admitido y está trabajando para resolver.



En un segundo reporte, el Departamento de Comercio dijo que los pedidos de bienes de capital fuera del sector de defensa y excluyendo aeronaves -un indicador de los planes de gastos de las empresas seguido por los inversores- se mantuvieron sin cambios en abril por segundo mes consecutivo.



Los envíos de los llamados bienes de capital subyacentes bajaron un 0.1 por ciento tras subir un 0.2 por ciento en marzo.



El Gobierno también informó que las ganancias corporativas después de impuestos tras ajustes con valoración de inventarios y consumo de capital cayeron a una tasa anual de 2.5 por ciento en el primer trimestre, debido a arreglos legales, tras subir a un ritmo de 2.3 por ciento en los tres meses previos.



: