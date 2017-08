7 detalles de la vida de Agustín Carstens

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), es uno de los personajes más importantes en el ámbito económico del país desde la última parte del Gobierno del expresidente Felipe Calderón hasta la fecha.



Ahora que dejará su cargo a finales de noviembre para dirigir el Banco de Pagos Internacionales (BIS), dio una entrevista para Adela Micha en ‘En EF y por Adela’, donde además de hablar sobre la situación de Banxico, dio algunos detalles de su vida privada. Aquí te mostramos los más importantes.



1 Su esposa

Carstens está casado desde 1986 con la economista y escritora estadounidense Catherine Mansell, quien lo ha apoyado durante toda su carrera.



“Mi esposa ha sido sumamente apoyadora. Me ha apoyado en mi carrera aquí en México. Nos conocimos en la Universidad de Chicago; estaba estudiando el posgrado en Economía, hizo los estudios de doctorado. Después nos casamos, nos vinimos a México y, después de dar diez años clases en el ITAM, dijo ‘más de un economista en la casa es suficiente’ y ahora es literata’”, dijo en el programa de El Financiero Bloomberg.

2 Fan de los perros

Carstens y Mansell tienen dos perros raza Pug, a quienes llevan a todos los sitios donde se mudan. Ahora tienen un problema: llevarlos a Basilea, Suiza, donde está la sede del BIS.



“Uno de los grandes problemas logísticos que estamos tratando de resolver es cómo llevarnos nuestros perros a Basilea… Tengo dos Pugs. Son muy buena compañía y la verdad es que la pasamos muy bien con ellos”, aseguró.



Y no es la primera vez que muestra el cariño que le tiene a sus mascotas. Confesó a Adela Micha que en alguna ocasión manejó desde la Ciudad de México hasta Washington porque no podía llevar a uno de sus perros en un vuelo.

3 Su peso

Mientras explicaba la importancia de su voto en Banxico, donde aseguró que su decisión era una más, ya que las acciones las toman entre cinco miembros de la Junta de Gobierno, comentó que su peso nunca le ha generado problemas.



Carstens: La única instancia donde mi peso de voto hace diferencia es si hay empate. (Ríen Adela y el gobernador de Banxico)



Adela: ¿Le molesta su peso?



Carstens: Sé que lo debería tener más bajo, pero nunca me genera problemas.



4 ¿Y qué tal los deportes?

Carstens es fanático del beisbol. Sus equipos favoritos son los Diablos Rojos de México y los Cubs de Chicago.



“Desde chavo jugué beisbol y fui campeón nacional varias veces. Era un buen jugador. Aunque no lo parezca, era un buen deportista”, afirmó entre risas.



5 ¿Cómo le dijo a Peña que se iba a Basilea?

El gobernador del Banxico le avisó al presidente Enrique Peña Nieto que se retiraba del cargo para dirigir el Banco de Pagos Internacionales (BIS) desde la segunda mitad de 2016.



“Hubo dos etapas. El primer aviso que le di fue hacia la segunda mitad del año pasado; fue muy apoyador. Me dijo ‘mira, reconozco que es una distinción para ti, una distinción para México. Si a ti te interesa dar ese paso, y sientes que el Banco está bien, adelante’…Después de esa conversación vino el resultado electoral en México… Tuvimos una conversación amable en la que reflexionamos sobre qué era lo que más convenía al país y llegamos a este resultado”, detalló.

6 ¿Qué opina de Trump?

Carstens aclaró en ‘En EF y por Adela’ un dicho que mencionó el año pasado sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde mencionó que sólo habíamos visto ‘cortos’ de lo que es el Gobierno del empresario.



“Yo lo que dije por ahí de diciembre del año pasado fue ‘lo que hemos visto son puros cortos, no tenemos la película completa. No sabemos si es una comedia, una película de terror o de acción’. Muchos reporteros destacaron el tema de terror, pero aún en este momento me cuesta trabajo catalogar (el Gobierno de Trump)”, precisó.



7 Su relación con Videgaray

Acerca de si tenía o no ‘química’ con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, negó que se llevaran mal.



“Con él tengo una excelente relación personal y profesional yo diría… ¿Qué es lo que uno más aprecia de un secretario de Hacienda? Que respete la autonomía del Banco. Lo digo de manera contundente: el secretario Videgaray, en su turno, fue completamente respetuoso de la autonomía del Banco y en las instancias donde podíamos colaborar, lo hicimos muy bien”, detalló.



Ve aquí la entrevista completa de Adela Micha a Agustín Carstens.