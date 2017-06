Crecimiento de nóminas se desacelera en EU; tasa de desempleo cae a 4.3%

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró en mayo y el dato de los dos meses previos no fue tan enérgico como se informó previamente, lo que sugiere que el mercado laboral está perdiendo impulso, pese a que la tasa de desocupación bajó a un mínimo en 16 años.



Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 138 mil el mes pasado debido a que los sectores de manufacturas, del Gobierno y los minoristas perdieron puestos de trabajo, dijo este viernes el Departamento del Trabajo.



La tasa de desempleo cayó en una décima porcentual, a 4.3 por ciento, su nivel más bajo desde mayo de 2001.



Economistas consultados en un sondeo de Reuters proyectaban que las nóminas no agrícolas subirían en 185 mil y que la tasa de desempleo se mantendría sin cambios, en un 4.4 por ciento.