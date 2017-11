Al creador de ethereum ya le dio 'miedo' y piensa en limitar la criptomoneda

Vitalik Buterin, el inventor del blockchain ethereum, podría haber creado algo demasiado bueno.



El joven de 23 años contribuyó a la venta de una de las primeras monedas digitales en 2014 con el lanzamiento de ethereum.



Tres años después ha visto que muchas otras monedas digitales obtienen más de 3 mil millones de dólares en 2017 a través de las llamadas ofertas iniciales de monedas.



La cantidad de monedas que se crean lo ha llevado a evaluar algo que antes era impensable: limitar la oferta de ethereum.



“Me preocupa mucho que esos modelos de tókens no vayan a ser sostenibles”, dijo Buterin en una entrevista que concedió la semana pasada en el Cónclave de Desarrolladores de Ethereum en Cancún, México.



¿Cuál es el problema? La oferta de bitcoin, la primera criptomoneda exitosa, tiene un límite de 21 millones de monedas, lo que contribuye a sostener su valor.



Buterin no considera un límite de ese tipo, pero lo intriga la idea de imponer comisiones a las aplicaciones que se suman a ethereum. Esas comisiones destruirían, o quemarían, según Buterin, los tókens de ether con el tiempo.



“Si el tóken se quema, entonces hay un modelo económico que dice que el valor del tóken es el valor actual neto de todas las futuras destrucciones”, dijo.



De lo contrario, “es sólo una moneda que sube y baja. Parece una suerte de economía vudú, y el precio del tóken no cuenta con respaldo real alguno”, agregó Buterin. “Da miedo”.



Al recordarle que él creó una moneda de ese tipo, dijo que las cosas podrían cambiar en el futuro.



“Es algo que sin duda influye en muchas opciones de diseño (…) La incorporación de algún tipo de sumidero a ethereum es algo que sin duda evaluamos”, agregó.



“Por sumideros me refiero a comisiones que llevan a la destrucción del tóken”.



Buterin lanzó su criptomoneda días antes de cumplir 20 años y no mucho después de abandonar sus estudios en la Universidad de Waterloo en Canadá.





Otra forma de limitar la oferta, por lo menos de forma temporaria, es la paralización de parte de la moneda en circulación.



Ese es el plan en momentos en que ethereum pasa a adoptar una nueva forma de verificar las transacciones en su red, que exige que los usuarios que quieran que se los recompense por validar transacciones depositen ether por determinado período.



Cuanto mayor sea esa cantidad de ethereum, mayor será también la recompensa por verificar la red.



Por ahora, la abundancia de ether no hace bajar su precio. La moneda aumentó 3 mil 500 por ciento este año, según Coinmarketcap.com, lo que supera el alza del bitcoin de más de 600 por ciento.