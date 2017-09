Creación de empleo rompe récord en sexenio

La creación de empleo formal en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto registra niveles récord.



Datos de Instituto muestran que del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017 se registró una creación total de 2.877 millones de puestos de trabajo, la mejor cifra para un periodo similar de anteriores sexenios y que supera en 150 por ciento a las plazas generadas en el mismo lapso de la administración de Felipe Calderón con 1.150 millones.



Sin embargo, 63 por ciento de los nuevos trabajadores asegurados al IMSS fueron registrados con máximo 3 salarios mínimos bajo el mandato de Peña Nieto que equivalen a 1.809 millones.



“(La precarización salarial es un asunto que) urge resolver, ya que si las remuneraciones no retribuyen lo suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores, se incrementarán las cifras de subempleo, porque las personas buscarán un ingreso extra en la informalidad”, afirmó María Fonseca, directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Región Sur.



El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete, admitió ayer que el tema salarial va a ser un pendiente permanente.



“Lo que puede hacer una administración es entregar buenas cuentas en el sentido de que en este sexenio ya no fuimos para atrás en el salario mínimo a pesar del entorno económico y que el mundo no está creciendo a los niveles de antes de la crisis de 2008”, comentó Navarrete.



Con Peña Nieto, el nivel de dos salarios mínimos es el que mayor crecimiento ha registrado, mientras que los trabajadores registrados con una sola percepción de esta índole han disminuido de manera significativa.

