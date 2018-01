Coparmex pide resolver deudas de estados con transparencia

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a resolver el problema crónico de las finanzas de algunos estados, y que, a través del pacto federal en el ámbito financiero, se propicie la transparencia y eficiencia del gasto y la rendición de cuentas.



“Coparmex considera que particularmente en los estados de Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sonora, debe ponerse atención al nivel de deuda pública pues, no solo es elevada en estas entidades, sino que tienen posibles problemas de sostenibilidad”, señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente del llamado sindicato patronal.



Expuso que los estados han renunciado a sus facultades fiscales y se han atenido a un sistema federal que hoy les provee del 90 por ciento de sus recursos.



“La Federación es condescendiente y omisa, y no exime pulcritud, transparencia y rendición de cuentas sobre el dinero público que entrega a las entidades federativas. El resultado es un gasto público estatal desordenado que, no genera infraestructura adecuada ni provee a los ciudadanos de servicios públicos de calidad”, advierte en su comentario semanal.



Para resolver el problema crónico de las finanzas subnacionales, la Coparmex demanda que el pacto federal financiero se traduzca en una relación institucional transparente entre la Federación y los Estados.



“Que incentive la recaudación propia, la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el equilibro de las finanzas públicas locales”, apunta.



La Coparmex representa a 3 mil 600 empresarios en México que aportan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país y generan 4.8 millones de empleos.



La organización ha alzado la voz contra la corrupción y la inseguridad que se viven en el país.