El 22.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en México durante 2016 fue generado por unidades económicas informales y este fue el menor nivel desde 2003, fecha en la que iniciaron los registros.



Lo anterior resulta favorable, ya que esta actividad es un obstáculo para el crecimiento económico.



Durante 2016, el PIB presentó un aumento de 2.9 por ciento, explicado por el incremento de 3.1 de la economía formal y de 1.5 en la informal, de acuerdo con el reporte Medición de la Economía Informal 2016 Base 2013 publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Las cifras muestran que los primeros cuatro años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la actividad económica avanzó en promedio 2.6 por ciento por año; la economía formal creció 3.0 por ciento y la informal 0.8 por ciento.



Ésta última se relaciona con las unidades constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros básicos para operar, sino también otras modalidades, como la agricultura de subsistencia, el servicio doméstico remunerado de los hogares así como todas las variedades de trabajo que aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor bajo condiciones de desprotección laboral.



Estas actividades se caracterizan por su baja productividad. El 56.7 por ciento de la población ocupada en México es informal, y esta actividad generó el 22.6 por ciento del PIB, mientras que la ocupación formal representó 43.3 por ciento y su contribución a la economía fue de 77.4 por ciento.



“Es decir, por cada 100 pesos generados de PIB en el país, 77 pesos los generaron el 43 por ciento de ocupados formales, mientras que casi 23 pesos los generaron el 57 por ciento de ocupados en condiciones de informalidad”, destacó el Inegi en su informe.



Del total de la economía informal, el 11.2 por ciento corresponde al sector informal, que tiene que ver con los negocios de los hogares no registrados, dedicados a la producción de bienes y servicios y el 11.4 por ciento a otras modalidades, donde se considera el trabajo realizado en unidades formales, pero que no cuenta con el amparo del marco legal e institucional, como la seguridad social y prestaciones.



Una tercera parte de la economía informal, 31.3 por ciento del total, corresponde al sector comercio, y le siguen la construcción con el 13.0 por ciento y las actividades agropecuarias, con 12.5 por ciento.