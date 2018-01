Contadores proponen reducir ISR a 25% frente a reforma fiscal de EU

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propuso reducir la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 30 a 25 por ciento y la deducibilidad inmediata de inversiones con lo que México se colocaría en una posición más competitiva frente a Estados Unidos y sería menos caro para invertir.



El presidente del IMCP, José Besil, señaló en conferencia de prensa que para responder a la reforma fiscal de Estados Unidos no sólo debe verse la tasa corporativa, sino que también debe analizarse el efecto completo de las medidas propuestas como es la parte de deducciones.



"Debe ser un efecto completo globalizado, no nada más es decir que se reduce la tasa, también debe ampliarse la base, es un juego que debemos analizar en Estados Unidos, en ese país se movieron algunas bases y deducciones para personas físicas y aquí debemos revisar ese tema", subrayó.



El IMCP dijo que en vista de la reducción de la tasa de ISR en Estados Unidos al 21 por ciento y, considerando que la tasa de impuesto corporativa en México es de 30 por ciento más 7 por ciento del Pago de Utilidades (PTU), la tasa de ISR debiera reducirse a un 25 por ciento.



"Seguimos siendo un país caro cuando comparas el 30 por ciento más la tasa de PTU que es 10 por ciento, aunque como ese 10 por ciento lo puedes deducir te ahorras un 3 por ciento, la tasa combinada es de alrededor de 37 por ciento", indicó Mario Morales, vicepresidente Fiscal del IMCP.



Otra propuesta de los contadores es la deducción inmediata de inversiones en activos nuevos a todos los contribuyentes, sin incluir inversiones en bienes inmuebles debiera restablecerse en la Ley de ISR, sobre todo en cualquier tipo de maquinaria y equipo.



"Esta clase de inversiones redunda en múltiples beneficios para las empresas y para la economía, pero sin llevarlo al extremo que se presenta en los Estados Unidos en donde también aplica a maquinaria usada que por primera vez sea utilizada por la empresa adquirente", expuso.



Besil y Morales coincidieron en que el posible impacto de reducir la tasa de ISR podría "aliviarse" por la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como una mejor fiscalización de los estados y municipios, y una reducción en la discrecionalidad y aumento en las auditorías a los gastos e inversiones tanto de la federación como de los estados y municipios.



"Estos cambios en nuestro sistema tributario deben introducirse bajo la premisa de no generar déficit fiscal alguno, adicionalmente podrían ser llevados a cabo de manera gradual conforme las finanzas públicas lo fueran permitiendo", afirmaron.