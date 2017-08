Consejo Fiscal Mexicano debe ser independiente, coinciden especialistas

Ser un mecanismo de pesos y contrapesos de las decisiones tomadas por el Gobierno federal sobre lo que gasta y cobra en impuestos a la ciudadanía, sería en esencia la función de un Consejo Fiscal Mexicano, coincidieron especialistas reunidos en el Foro Consejo Fiscal Mexicano: Mitos y Realidades.



En junio pasado, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, afirmó que México no necesita de un Consejo Fiscal, ya que "es un país que tiene un buen marco jurídico".



Sin embargo, la experiencia internacional pone sobre la mesa a 47 países que cuentan con un Consejo Fiscal bajo diversos modelos adecuados a las necesidades propias del país, pero que al final arrojan un mayor control de las finanzas públicas. La mayoría de los países de la OCDE cuentan con una figura internacional.



En México la necesidad va hacia la transparencia, credibilidad, además de restarle poder casi hegemónico al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda, coincidieron algunos de los ponentes en el foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y Caucus Anticorrupción, en el que participaron legisladores, abogados fiscalistas, contadores, internacionalistas y especialistas en políticas públicas.



En el foro realizado en las instalaciones del Senado de la República, surgieron ideas que en su mayoría perfilan al Consejo Fiscal Mexicano como un órgano independiente, que podría estar ligado al Congreso de la Unión o incluso al Banco de México que ha dado muestra de autonomía.



Entre las ideas destaca operar con cinco consejeros y un presidente; además, que haga análisis preciso sobre riesgos, impacto o alcance de las políticas fiscales, y que analice cada año la Propuesta de Presupuesto Federal para dotar a los legisladores de información oportuna para poder aprobarlo o no.



Los beneficios van en función de la transparencia, tener información sin ninguna postura política sobre el análisis y proyecciones de la economía y las finanzas públicas, así como facilitar la labor de los legisladores en su toma de decisiones, además de ser contrapeso de las decisiones de la SHCP.



Minerva Hernández Ramos, presidente de la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, expuso que en 2016 el Gobierno federal gastó 13 por ciento más de lo que aprobó el Congreso en el Presupuesto por lo que es necesario que el Poder Legislativo tenga información técnica a su disposición y libre de intereses partidistas para poder supervisar las finanzas del Gobierno.



“Se aproxima la presentación del Paquete Económico 2018 y nuevamente el plan con maña; a pesar de que se vote en el pleno, harán ajustes y terminarán modificándolo. No se puede reducir el Poder Legislativo a una oficialía de partes del Gobierno federal”, aseguró la diputada federal, quien también es integrante de Caucus Legislativo que presentó una iniciativa de Consejo Fiscal en el Congreso.



Por su parte, Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que debe funcionar como un programa de pesos y contrapesos de la Política Fiscal, y debería estar ligado al Congreso para que sea independiente, apartidista y técnico, para que tengan un impacto en la opinión pública y en los mercados financieros.



Adriana Berrocal González, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), destacó que lo que se busca es tener finanzas públicas sanas y estables y mientras se transita hacia su conformación se pueden tomar acciones útiles. “Consejo Fiscal o no, si se fija un límite a los déficits, si se homologan definiciones, si se adoptan límites nominales al gasto público, si se transparenta el origen y destino de los excedentes, todo esto ayuda a avanzar aún sin tener el Consejo Fiscal”, apuntó.



El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ha negado la necesidad de que México cuente con un consejo fiscal, aunque “está en nuestra cancha, está en manos del poder legislativo y vamos a trabajar en ello”, advirtió la diputada federal Minerva Hernández. Al respecto, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, consideró que los dos a periodos de sesiones que le restan al Congreso en esta administración serían suficientes para poder iniciar el siguiente periodo presidencial de 2018 ya con un Consejo Fiscal Mexicano.