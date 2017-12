Conflicto legal de Concanaco dejó sin apoyos a emprendedores

A casi un año de que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo fuera cuestionada mediante un proceso judicial promovido por Juan Carlos Pérez Góngora, a esta fecha, el daño ya alcanzó a los pequeños empresarios de todo el país, quienes no recibieron un solo peso de apoyo a través de la Concanaco Servytur procedente de recursos del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), indispensables para el impulso de sus proyectos.



Así lo señaló Enrique Solana Sentíes, presidente de la Cámara, quien puntualizó que la Confederación ha sido siempre uno de los principales aliados con que cuenta el INADEM para cumplir sus metas. Dicho instituto fue lanzado en uno de sus primeros actos públicos en una ceremonia nacional con motivo del aniversario de la Confederación.

Motivado por los problemas derivados del proceso electoral 2017 de la Concanaco, se frenó todo el apoyo a sus pequeños emprendedores, lo cual provocó un daño ‘terrible’, difícil de cuantificar, afirmó.



Agregó que a noviembre pasado no habían podido hacer llegar a sus 210 cámaras un solo peso para apoyar proyectos de emprendedores que quedaron detenidos, además que debido a las denuncias presentadas por Pérez Góngora, el sistema cameral ha enfrentado casi 20 revisiones a proyectos de años anteriores, que han salido totalmente favorables, lo que muestra el daño que causaron las acusaciones del denunciante y que les han provocado auditorías a diferentes cámaras, a las cuales no llegaron recursos del INADEM, señaló en entrevista.



El dirigente de la Concanaco Servytur comentó, como una referencia a lo antes expuesto, que en el periodo del 2014 al 2016, se recibieron 294.5 millones de pesos del INADEM apoyando a 31 mil 15 empresas, conservando casi 40 mil empleos, beneficiando a 11 estados catalogados con municipios de extrema pobreza y apoyando a cientos de empresarios afectados durante tres desastres naturales en ese periodo. Todo este acompañamiento permitió apoyarlos con equipamiento tecnológico, herramientas de gestión empresarial y se les brindó asesoría para regularizarse fiscalmente.



Durante estos tres años la Confederación nunca recibió una observación ni por el INADEM ni de la Auditoría Superior de la Federación, afirmó.



Juicio de amparo

Desde enero pasado la Concanaco ha estado inmersa en acusaciones, demandas y amparos interpuestos por Pérez Góngora, interpuestos bajo el argumento de que se violó su derecho para poder ser candidato a la presidencia del organismo. Ese juicio de amparo frenó la elección de un nuevo presidente para 2017 y, por mandato judicial, Enrique Solana Sentíes ha debido permanecer como presidente de la confederación, cubriendo el periodo en conflicto, so pena de incurrir en desacato a una autoridad judicial.



Pérez Góngora perdió el amparo promovido contra la Confederación, ya que el 7 de diciembre pasado el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Carlos Hugo Luna Baraibar, determinó que la “Concanaco no es una autoridad responsable para efectos de juicio de amparo y sus actos corresponden al derecho privado”, señala el documento del cual El Financiero tiene copia y determina con claridad que el organismo no es una autoridad responsable.



Aunado a lo anterior, y de acuerdo a lo que mandata la Ley, así como los estatutos del organismo, su Consejo Directivo inició el proceso de elección de presidente de la Confederación para el periodo 2018.



“En octubre pasado celebramos nuestra Asamblea General, se renovaron a 33 de los 64 miembros del Consejo Directivo, se presentaron y aprobaron los estados financieros, el informe de administración presentado por la presidencia, lo único que no pudimos por mandato del juez, es elegir nuevo presidente para el periodo 2017”, dijo el dirigente.



“Como una suposición al conflicto en Concanaco, pienso que fue promovido por alguien que quiso usar la Confederación para el proceso electoral 2018”, dijo el empresario y detalló que detrás de Pérez Góngora “hubo alguien que tiene interés en el 2018, pues lo realizado por este señor le tuvo que implicar mucho dinero y no lo pudo haber hecho solo”.



El líder empresarial recordó la trayectoria de Pérez Góngora en Nuevo León, al haber sido candidato a presidente municipal, diputado federal, presidente de un partido, cuando regularmente los miembros de la organización se mantienen al margen de la política partidista.



Desde enero pasado la Concanaco ha estado inmersa en acusaciones, demandas y amparos interpuestos por Pérez Góngora, interpuestos bajo el argumento de que se violó su derecho para poder ser candidato a la presidencia del organismo. Ese juicio de amparo frenó la elección de un nuevo presidente para 2017 y, por mandato judicial, Enrique Solana Sentíes ha debido permanecer como presidente de la confederación, cubriendo el periodo en conflicto, so pena de incurrir en desacato a una autoridad judicial.Pérez Góngora perdió el amparo promovido contra la Confederación, ya que el 7 de diciembre pasado el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Carlos Hugo Luna Baraibar, determinó que la, señala el documento del cual El Financiero tiene copia y determina con claridad que el organismo no es una autoridad responsable.Aunado a lo anterior, y de acuerdo a lo que mandata la Ley, así como los estatutos del organismo, su Consejo Directivo inició el proceso de elección de presidente de la Confederación para el periodo 2018."En octubre pasado celebramos nuestrase renovaron a 33 de los 64 miembros del Consejo Directivo, se presentaron y aprobaron los estados financieros, el informe de administración presentado por la presidencia, lo único que no pudimos por mandato del juez, es elegir nuevo presidente para el periodo 2017", dijo el dirigente."Como una suposición al conflicto en Concanaco, pienso que fue promovido por alguien que quiso usar la Confederación para el proceso electoral 2018", dijo el empresario y detalló que detrás de Pérez Góngora "pues lo realizado por este señor le tuvo que implicar mucho dinero y no lo pudo haber hecho solo".El líder empresarial recordó la trayectoria de Pérez Góngora en Nuevo León, al haber sido candidato a presidente municipal, diputado federal, presidente de un partido, cuando regularmente los miembros de la organización"Ahora los políticos ya son chapulines, brincan de un lado a otro y pudo ser un grupo segregado del sistema probablemente. Nunca lo sabré", apuntó.