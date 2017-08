Coneval medirá índice de pobreza con nuevo modelo estadístico

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dará a conocer el próximo 30 de agosto la cifra de Pobreza de 2016, la cuál será medida con el nuevo Modelo Estadístico de Continuidad Histórica que garantiza la comparación de las cifras de pobreza con años anteriores.



Coneval dará a conocer la Medición de la Pobreza 2016 tras la polémica surgida el año pasado por la forma en que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) capturó el ingreso en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, lo que impidió que se pudiese comparar el índice de pobreza con años anteriores.



El Inegi publicará este 28 de agosto la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2016 pero no será utilizada para medir pobreza ni el ingreso de las familias, ya que sus características no permiten la comparación histórica de la pobreza.



"Medir pobreza con la ENIGH 2016 sería irresponsable, si algún político o gobierno utiliza los datos de esta encuesta estará siendo irresponsable porque el dato de pobreza que señale no será comparable con años anteriores", advirtió Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo.



Durante un taller impartido a periodistas en la víspera de que se publique la ENIGH 2016, señaló que para resolver el problema de comparabilidad histórica el INEGI y Coneval crearon el Módulo Estadístico de Continuidad Histórica que permitirá medir y comparar el ingreso de los hogares con cada uno de los años en que se ha difundo la cifra de pobreza, esto es 2010, 2012, 2014 y 2016.



"No es que la ENIGH 2016 esté mal o sea una mala encuesta, sino que se trata de una nueva serie a partir de una forma diferente de captar el ingreso, la encuesta que el lunes presente Inegi no podrá compararse con años anteriores ni con años siguientes, será sólo una fotografía de 2016", expuso.



El nuevo Modelo Estadístico tendrá como base la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que levanta cada trimestre y con la cual se construye el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza por Intervalos de Salarios (ITLP-IS) que se publica dos semanas después de los reportes trimestrales de la ENOE.



Hernández Licona dijo que la ENIGH 2016 sí será utilizada por Coneval para medir las carencias sociales pero insistió en que no se va a medir pobreza con esa encuesta, "esperemos que nadie moda pobreza con la ENIGH 2016, sería irresponsable".



El último dato de pobreza que se tiene es el de 2014, año en que el número de mexicanos en pobreza fue de 55.3 millones de personas, cifra superior a los 53.3 millones de personas que se encontraron en esa situación en 2012.