Con nuevo TPP, firmas de EU podrán mover sus plantas a México, advierten

La firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) sin Estados Unidos podría llevar a que empresas americanas muevan sus plantas a Canadá o a México para tener acceso a los mercados asiáticos, advirtió al presidente Donald Trump el senador Ron Wyden, miembro del Comité de Finanzas del grupo legislador.



“Me temo que estas once naciones que han progresado sin Estados Unidos van a crear los incentivos necesarios para mover la producción americana a México con el objetivo de tener acceso a los consumidores en la región de Asia-Pacifico, como Japón, Malasia y Vietnam”, dijo Wyden en un comunicado.



Lo anterior confirma que el mundo no va a esperar a que Estados Unidos tengan una estrategia adecuada en comercio, la cual hoy es completamente ineficiente, enfatizó el Senador.



“Por la fracasada estrategia para entender y engancharse con diferentes agricultores, rancheros, manufactureros y proveedores de servicios nosotros perderemos negocios en la región Aisa-Pacifico en comparación con nuestros socios Canadá y México.



“Esta Administración ha desperdiciado casi un año diseñando, tramando y aún no tiene una estrategia seria y concreta para conectarnos con Asia y que puedan llegar nuestros productos y servicios”, señaló el Senador.



Este fin de semana oficiales de los 11 países involucrados en el TPP, incluido México, llevaron a buen puerto las negociaciones de los puntos centrales de este tratado que ya no contará con la participación de Estados Unidos como estaba previsto.



Con información de Sergio Meana