Si el que gana no me baja el sueldo, analizaría quedarme: Guajardo

Convención Bancaria Asociación de Bancos de México Convención Bancaria

“Con lo que gano no me alcanza”, dijo este viernes el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en la 81 Convención Bancaria, que se realiza en Acapulco, Guerrero.

Esa fue la respuesta a un cuestionamiento que le realizó uno de los asistentes al evento, quien preguntó si continuaría en el equipo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en caso de que las rondas se extiendan más allá de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

“Hay uno (de los candidatos a la presidencia) que quiere bajar los sueldos. Con lo que gano no me alcanza. Por lo pronto, creemos que hay posibilidades de cerrarlo antes de que termine la responsabilidad de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Si ese escenario no es así, esperaremos a que el voto decida quién será el próximo presidente. Mientras que no me bajen el sueldo, a lo mejor lo consideramos”, afirmó.

El titular de Economía gana alrededor de 140 mil pesos mensuales. El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, promete que bajará los sueldos de los altos funcionarios en caso de ser elegido presidente.

Guajardo se pronunció a favor de la firma de la nueva versión del TLCAN antes de los comicios del 1 de julio, siempre y cuando sea un pacto justo para las tres naciones que lo integran.

“Para mí, hay un espacio real de aterrizar esto (el pacto comercial modificado) antes de las elecciones mexicanas. Va a depender de los agentes involucrados (…) Si como responsable de Gobierno no logro cerrarla con un acuerdo que yo pueda defender públicamente, no la voy a cerrar porque no voy a ganar nada”, dijo.

Acerca de los temas ‘espinosos’ del acuerdo, como la cláusula ‘sunset’ o las reglas de origen, el titular de la dependencia federal mencionó que han presentado sus propuestas y esperan un mayor avance.

“Proponemos una estrategia de evaluación donde cada cinco años se examine y que los presidentes, haciendo uso de la cláusula 2205, puedan salirse. Es muy diferente a la muerte súbita. Yo les diría (en el caso de reglas de origen), que la posibilidad es de un 60-40. Realistamente hablando, hay manera de acomodar la regla regional”, afirmó.