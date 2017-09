Competitividad no debe basarse en salarios: OIT

Los países no deben favorecer la competitividad con base en salarios bajos, por lo que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe encontrarse un equilibrio mediante el diálogo en el tema salarial y de fijación de estándares laborales, dijo en entrevista José Manuel Salazar, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe.



La organización no puede hacer pronunciamientos específicos sobre el TLCAN porque el salario es un tema delicado en países con diferente nivel de desarrollo y legislaciones, señaló.



Pero, lo que sí puede hacer es recomendar a los países medidas para que mejoren su desarrollo, ya que es claro que hay grandes brechas en la región de América, que obedecen a diferenciales en niveles de vida, de productividad, de remuneraciones y educativos.



“Apoyamos la vía alta hacia el desarrollo, es decir, para la OIT no es recomendable en general, y no favorece, una competitividad con base en salarios bajos para simplemente tener costos bajos, estamos en un mundo moderno en el que se requiere tecnología e innovación para mejorar el desarrollo”, sostuvo Salazar Xirinachs.



Respecto a que Canadá y México han pedido a Estados Unidos ratificar los ocho convenios fundamentales de la OIT, como lo planteaba el Acuerdo Transpacífico (TPP), indicó que ratificarlos tiene complejidad legal para esa nación, pues sus leyes ya contemplan derechos laborales establecidos en los convenios.



“Para algunos países, incluido EU, la ratificación de esos convenios plantea problemas constitucionales y legales difíciles. Estados Unidos apoya y no tiene problema en hacer referencia a la Declaración de la OIT de 1998 que habla de los convenios fundamentales, pero ratificar algunas de esas convenciones puede ser difícil por temas técnicos y porque muchas ya están en su legislación”, dijo. Canadá tiene suscritos los ocho convenios de la OIT.



México tiene siete y pendiente de ratificar el de libre asociación sindical y de negociación colectiva para los trabajadores.