¿Cómo reducir la inequidad salarial entre hombres y mujeres? Esto sugiere Mercer

Las diferencias en oportunidades laborales entre hombres y mujeres no se reducen, más bien están acrecentándose no sólo en México.



Para empezar a revertir el proceso el primer paso es identificar las vulnerabilidades propias a nivel empresa, industria y gobierno y medirlas, señaló Pat Milligan, Socio Senior y Líder Global del Grupo de Clientes Multinacionales en Mercer.



El experto en su reciente visita a México para presentar el reporte ‘Cuando las mujeres prosperan, las empresas prosperan. Desafíos y oportunidades en Latinoamérica’ identificó un problema de educación superior, ya que en el país prácticamente se ha alcanzado la igualdad a nivel básico.



“Mientras el empleo crece en áreas como la manufactura, la participación de las mujeres no aumenta en esa velocidad, lo que habla de incentivar el estudio femenino en carreras como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus iniciales en inglés), que son factores que ayudarán a que las mujeres se integren más a la fuerza laboral”, dijo.



Reconoció que los avances no sólo deben consistir en aumentar la matrícula escolar.



ESCASA PRESENCIA

​

El reporte de Mercer subrayó que en México sólo cinco por ciento de los asientos de los Consejos de Administración de las empresas, son ocupados por mujeres y en el aspecto cultural, encontró que mientras los hombres colombianos tienen una mentalidad más igualitaria respecto a las mujeres, los mexicanos son los que la tienen más baja.



“Hay que partir de un análisis a detalle sobre los promotores de esa desigualdad, medir esa brecha y cuantificar las repercusiones si no se les da el acceso a las mujeres a la vida laboral en el mismo número que a los hombres”, indicó Milligan.



Explicó que otros de los pasos son medir las diferencias en oportunidades. “Si mides puede tener de donde partir para desarrollar una estrategia integral para cerrar esas diferencias. Los beneficios los han identificado ya grandes empresas del índice Standard & Poor’s, que han invertido millones de dólares en implementación de políticas de equidad”, señaló.



Apuntó que el gobierno está más involucrado en políticas de equidad.