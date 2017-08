¿Cómo le pega la baja producción de Pemex a las finanzas públicas?

Por primera vez desde diciembre de 1981 la producción de crudo de Pemex cayó por debajo de los dos millones de barriles diarios con un promedio de mil 986 millones en julio, lanzando una advertencia al gobierno Federal que podría afectar las finanzas públicas del país de no revertirse la tendencia rumbo al final del año, advirtieron expertos.



La perspectiva no es halagadora, dado que durante los primeros seis días de agosto la producción de crudo de la empresas productiva del Estado se colocó aún más abajo, en mil 903 mbd, menor a la meta de producción de la petrolera y a la planeada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de mil 947 millones en el año, de acuerdo con cifras de producción semanal reportadas por la subsidiaria Pemex Exploración y Producción.



Al respecto, Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, señaló que si bien una caída en la producción está presupuesta para este año, los daños pueden ser mayores a los planeados.

“Lo que sí puede suceder es que la caída se acelere más allá de lo que había calculado el presupuesto.



“El 70 por ciento de la producción de crudo viene de aguas someras en la Sonda de Campeche, pero ahora, de tener 70 plataformas, tienen 10 o 12, y si no se perfora no se puede producir, entonces este ‘frenón’ es dramático y puede tener consecuencias más graves de lo que estén previendo”, dijo.



Por su parte, Alejandra León, analista de IHS Cera, dijo que no existe en la cartera de proyectos de Pemex ningún activo que pueda marcar una diferencia en el corto plazo.

“No hay ningún proyecto realmente que este ahorita aumentando la producción a un nivel que te permita compensar lo que se te viene cayendo en otros temas por su madurez normal, no es una cuestión de decisión.



“Al final del día no hay un plan de inversión o ningún proyecto que te haga una diferencia significativa”, señaló.

Por el contrario, algunos de los proyectos más grandes han sido retrasados con la excusa de encontrar una asociación con privados, o farmout.



“Ayatsil-Tekel que es de los proyectos más grandes, Pemex tiene un par de años que lo delegó porque está esperando ser un farmout, entonces no tiene el plan de inversión que tenía para ese proyecto, ya lo aventó para más adelante”, ejemplificó León.



Futuro poco prometedor

​

Para la firma IHS Cera el punto de inflexión en la producción se dará hasta el año 2024, periodo en el que se espera que la producción decline hasta los 1.2 millones de barriles diarios.



“Nosotros tenemos estimado que la declinación pueda seguir hasta el 2024, pero nosotros somos de la opinión que recuperar los 3 millones de barriles no lo tenemos en nuestro escenario base.“Tenemos una caída como hasta 1.2, 1.3 millones de barriles diarios”, advirtió la analista.



Cabe señalar que la producción del país, es decir, incluyendo a las empresas privadas que ya producen crudo, se colocó en 2.01 millones de barriles diarios en julio, según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).