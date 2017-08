La mejor acción del mundo está en la India

El mercado alcista en India ha producido otro récord: la acción de mejor desempeño del mundo entre las compañías que tienen un valor de mercado de por lo menos mil millones de dólares.



Durante la mayor parte de su vida, la firma corredora Indiabulls Ventures ni siquiera formó parte de ese club. Un alza de 870 por ciento ese año reanimó la acción que empezó a cotizar en bolsa en 2008, se hundió durante la crisis financiera y luego no hizo gran cosa hasta 2017.



Las acciones tienen una prima, según Indiabulls Ventures, debido a su incursión en el crédito para el consumo, área en la que apuntan a consumidores asalariados e independientes.



El negocio tradicional de la compañía –fue una pionera de las operaciones online en India- se beneficia de los inversores minoristas que se vuelcan al mercado bursátil récord.



“Los negocios están cambiando”, dijo Ankit Surana, analista de crédito de Brickwork Ratings. “Todas las expectativas de los inversores dependen de los mayores retornos que gana una compañía financiera no bancaria en comparación con los ingresos de bajo margen basados en comisiones que obtienen las firmas corredoras, de asesoramiento y de análisis”.



Tanto los accionistas existentes como los nuevos han dado indicios alcistas al comprar acciones directamente a la compañía con sede en Nueva Delhi, que forma parte del imperio financiero y de propiedades Indiabulls, de Sameer Gehlaut.



Las ganancias de los tres meses hasta junio aumentaron a más del doble respecto de igual período del año pasado, a 503 millones de rupias (7.84 millones de dólares).



Indiabulls Ventures tiene un valor de mercado de 88.1 millones de rupias pero no hay un análisis que siga los elementos fundamentales de la compañía, según datos que reunió Bloomberg.



Un motivo podría ser que no es una acción particularmente líquida con una flotación libre de 31 por ciento. Las acciones bajaron 1.8 por ciento, a 201.30 rupias en Bombay, lo que puso fin a tres días de alza, en un contexto de declinación del mercado en su conjunto.



La negociación de la acción atrajo la atención de las autoridades, informó el mes pasado el diario Business Standard, que citó a personas familiarizadas con el tema.



Indiabulls Ventures dijo que la información era incorrecta y agregó que no ha recibido notificación alguna de la Comisión de Bolsa y Valores de India y que cumple con todas la regulaciones. La comisión no respondió las solicitudes de declaraciones.



Un grupo de acciones venezolanas presenta retornos más altos que la compañía india pero su desempeño y valuaciones son sesgadas debido al tipo de cambio oficial sobrevaluado del bolívar.