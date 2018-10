Comité sobre tipo de cambio en acuerdo no implica compromisos rígidos: Guajardo

El secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, aseguró que la creación de un Comité Macroeconómico en el Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (AMEC) para evitar la manipulación del tipo de cambio, no implica para nuestro país compromisos rígidos.

Durante el lanzamiento del programa El Buen Fin 2018, que se realizará del 16-19 de noviembre, el funcionario dijo que la integración de ese Comité tendrá una función de cooperación entre los países en política monetaria.

"Los mecanismos que están en el tratado todos son de cooperación, no son mecanismos que tengan algún tipo de compromisos rígidos (...) La mayor parte de los mecanismos son de cooperación y coordinación", expuso Guajardo.

Mencionó que al secretariado del AMEC le tocará la revisión cada seis años y en ese sentido tocará revisar el relanzamiento de los acuerdos.

Guajardo agradeció al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, por su acompañamiento durante el proceso de negociaciones en el nuevo tratado.

"El equipo hacendario fue fundamental en los capítulos del sector financiero, en la negociación de la cláusula cambiaria, en los temas de exención por concepto de franquicia y en todos estos temas del sector financiero", expuso.

El Capítulo Política Macroeconómica y Tipo de Cambio del AMEC establece la creación del Comité Macroeconómico que tendrá como principal objetivo vigilar la política monetaria de los tres países para evitar la manipulación del tipo de cambio como una forma de obtener ventajas competitivas para el comercio de determinado país.

"Cada parte confirma que está obligada por los artículos del acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar manipular los tipos de cambio o el sistema monetario internacional para evitar el ajuste efectivo de la balanza de pagos o para obtener una ventaja competitiva desleal”, suscribe el capítulo.

Senado tiene la última palabra sobre AMEC

El Senado de la República sólo puede decidir si el reciente acuerdo comercial trilateral se aprueba o no, pero este órgano no tiene facultades para cambiar cláusulas o detalles de este acuerdo, precisó Guajardo.

"La negociación la hace el ejecutivo, el Senado de la República decide si lo aprueba o no lo aprueba. No hay cambios, es aprobarlo o no aprobarlo", comentó a El Financiero tras la presentación de El Buen Fin 2018.

Guajardo declinó comentar sobre la revisión que actualmente realiza el órgano legislativo al acuerdo comercial. "La negociación es del ejecutivo, por eso se presenta como un paquete", se limitó a decir.