Comicios y TLCAN frenarían inversión privada: Banxico

La incertidumbre asociada con las elecciones presidenciales y estatales de 2018 podría inhibir el gasto privado en inversión en las economías regionales durante los siguientes meses, lo que representa uno de los principales riesgos para el crecimiento económico, advirtió el Banco de México (Banxico).



"Entre los principales riesgos se encuentran la incertidumbre asociada con el proceso electoral de 2018 genere volatilidad en los mercados, lo cual podría inhibir el gasto privado en inversión", indicó el Reporte sobre las Economías Regionales Julio-Septiembre 2017.



Otros riesgos que los directivos empresariales identificaron para los siguientes meses es que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no sea favorable para México o que incluso resulte en la salida de Estados Unidos de dicho Tratado y que se presente un deterioro en la seguridad pública.

En conferencia de prensa para presentar en reporte, Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica de Banxico, señaló que en el tercer trimestre del año la actividad económica se contrajo, ya que a la desaceleración económica se añadieron los efectos adversos ocasionado por los sismos y por la importante reducción de la producción petrolera.



Indicó que los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre tuvieron un impacto adverso sobre la actividad económica nacional en el tercer trimestre del año, aunque se anticipa que los efectos sean transitorios, toda vez que la capacidad productiva del país parecería no haberse visto comprometida de manera significativa.



"En particular las afectaciones se observaron en las zonas sur y centro, en tanto, que en el resto del país parecerían no haberse presentado disrupciones de importancia", expuso.



De acuerdo con el Banxico, se estima que el efecto de los sismos restó al crecimiento del tercer trimestre alrededor de 0.2 puntos porcentuales. A nivel regional, el impacto fue mayor en la región sur del país con menos 0.41 puntos porcentuales, mientras que en los estados del centro e impacto fue de menos 0.24 puntos porcentuales.



"Para el cuarto trimestre lo que se espera es una cierta normalización de la economía", previo Chiquiar.