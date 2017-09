CNA 'pinta raya' a EU y Canadá en tema laboral

Para el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y miembro del cuarto de junto del TLCAN, Bosco de la Vega, ni Canadá ni Estados Unidos deben meterse en los temas laborales de México.



"Lo aceptable es que cada país resuelva sus temas laborales", dijo de la Vega a la prensa durante la tercera jornada de la ronda dos de negociaciones del TLCAN que se lleva a cabo en la Ciudad de México.



"Que cada país respete sus temas laborales, México así lo está proponiendo. México no puede meterse en el tema laboral de Estados Unidos o de Canadá y lo mismo pedimos que no se metan en ese tema", agregó.



Desde antes de que iniciara el proceso formal, en agosto pasado, diversos grupos y agencias tanto Estados Unidos como Canadá dejaron ver que en este proceso de modernización buscarán una mayor igualdad de condiciones laborales en los tres países, incluidos los salarios.



Ello, ha sido destacado como un punto sensible para México, pues los salarios son mucho menores que en Estados Unidos y parte de la competitividad que se tiene aquí se debe a los bajos costos de producción que se logran en el país gracias a que las remuneraciones son menores.



Sin embargo, de la Vega dijo que se está proponiendo salarios justos para los trabajadores agrícolas, aunque no entró en detalles sobre la propuesta.



"Queremos más libre comercio para poder pagar mejor a nuestra gente y no tenga que salir a otro país", dijo de la Vega al mencionar que los trabajadores agrícolas de productos que son exportados son los mejor pagados.



En este sentido, aseguró que los trabajadores agrícolas que menos ganan ingresan tres salarios mínimos, mientras que los trabajan con productos que se exportan alcanzan los seis salarios mínimos.



Sobre el avance de las negociaciones el líder empresarial del sector agroalimentario dijo que se están teniendo progresos y que hasta ahorita no han detectado focos rojos en propuestas manifestadas por las contrapartes.