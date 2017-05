Citi pagará 97 mdd en caso de lavado de Banamex USA

Citigroup accedió a pagar 97 millones de dólares y admitió haber cometido una infracción penal al no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, con lo cual puso fin a una prolongada investigación a su filial Banamex USA.



El acuerdo resuelve una investigación de tres años del Departamento de Justicia y eleva el total de sanciones por violaciones de cumplimiento de Banamex a 237 millones de dólares, incluyendo los 140 millones de dólares que el banco pagó hace dos años a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) y al Departamento de Supervisión de Negocios de California por una conducta similar.



Banamex USA, que Citigroup adquirió en 2001 junto con su matriz mexicana, toleró una cultura de negligencia durante años de transferir dinero a través de la frontera entre México y Estados Unidos, de acuerdo con un informe confidencial de la FDIC de 2013 que citó comportamiento que se remonta a 2005, y entrevistas con más de una docena de exempleados de Citigroup y consultores.



El banco no supervisó la pequeña filial, lo que llevó a los reguladores a usar las palabras "falló" y "fracasó" más de 60 veces en ese informe para describir cómo Banamex USA no cumplió con las normas contra el lavado de dinero antes y después de que se le ordenara hacerlo.

POCA SUPERVISIÓN



En el acuerdo de no procesamiento anunciado este lunes, Banamex admitió que no realizó casi ningún tipo de supervisión en más de 30 millones de transacciones con México por valor de más de 8 mil 800 millones de dólares entre 2007 y 2012.



Durante ese período, su sistema de control interno marcó más de 142 millones de dólares en transacciones sospechosas, pero el banco llevó a cabo menos de 10 investigaciones y presentó sólo nueve informes de actividad sospechosa relacionados con esas transacciones.



Citigroup dijo en un comunicado que el acuerdo resuelve todas las preguntas abiertas del Departamento de Justicia.



"Una de nuestras obligaciones más serias como banco es lograr el sistema más fuerte posible para la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento de las sanciones", dijo.



Agregó que continúa "tomando medidas para fortalecer y mejorar" esos programas.



Citigroup, que planea liquidar Banamex USA a finales de junio, aún está sujeto a las órdenes de consentimiento de la Reserva Federal y la Oficina de la Contraloría de la Moneda.



Dichas órdenes la obligan a, entre otras correcciones, mejorar la coordinación de supervisión y el cumplimiento entre filiales.



