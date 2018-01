Cisco y CA lanzan sitio web para impulsar habilidades tecnológicas

La capacitación y el desarrollo de habilidades en las nuevas tecnologías es un aspecto básico ante la automatización de los procesos. Por ello, el Foro Económico Mundial lanzó la iniciativa 'Habilidades Industriales de Tecnologías de la Información', en la que empresas tecnológicas colaborarán en un sitio web compartido.



“La iniciativa se compromete a llegar a un millón de personas con recursos y oportunidades de capacitación para enero de 2021”, dijo Cheryl Martin, directora gerente y encargada de Industrias del WEF.



Se trata de una plataforma en línea que aprovechará la experiencia y los recursos de la industria para proporcionar acceso a entrenamientos críticos de tecnología y negocios necesarios para el éxito en la economía digital.



Compañías como Cisco, SAP y CA Technologies abrirán elementos clave de sus bibliotecas de capacitación en un portal centralizado, que permitirá a las personas tomar medidas para abordar el cambiante panorama de las habilidades en la Cuarta Revolución Industrial.



“Son las habilidades que nosotros sabemos que se necesitan en nuestras propias empresas”, explicó Michael Gregoire, director ejecutivo de CA Technologies.



De forma gratuita, los usuarios tendrán acceso a los materiales de capacitación más actualizados y personalizados, desde habilidades comerciales generales, alfabetización digital básica y emprendimiento hasta temas más avanzados como ciberseguridad o 'big data'.



La iniciativa se dirigirá inicialmente al mercado estadounidense con planes de construir asociaciones industriales y con el sector público a nivel mundial.



“Esperamos mostrar esto y los esfuerzos continuos de la comunidad de tecnología para avanzar en la educación, la capacitación y el bienestar de los trabajadores en todo el mundo a través de soluciones escalables, procesables y de múltiples partes interesadas”, detalló Martin en la conferencia de prensa transmitida este martes vía web desde Davos, Suiza.



Para los líderes de las empresas tecnológicas, el avance y la penetración de la Inteligencia Artificial o del Internet de las Cosas, no sólo en procesos industriales, sino en la vida cotidiana, no se frenar y potencializar sus beneficios.



“En lugar de enfrentar al hombre y la máquina uno contra el otro, podemos trabajar juntos para crear algo llamado "humanidad aumentada", señaló Bill McDermott, director ejecutivo de SAP.



Se dijo optimista sobre el resultado que al cabo del tiempo se verá de adoptar y abordar las nuevas tecnologías; destacó la importancia de que las empresas volteen a ver a los más jóvenes como mentores para llevarlos a un buen futuro y tomar estos avances tecnológicos con responsabilidad social.



Gartner predice que las herramientas habilitadas para inteligencia artificial, generarán 2.9 billones de dólares en valor comercial para 2021, mientras que PwC cree que ese rubro podría contribuir con casi 16 billones a la economía global e impulsar el crecimiento del PIB hasta 20 por ciento en 2030.



Algunas estimaciones sugieren que las compañías podrían ahorrar entre 3 y 4 billones de dólares anuales a través de la automatización basada en tareas activadas por inteligencia artificial.



Pero según el CEO de SAP, los beneficios de esta tecnología van más allá de ahorro de costos, significan más innovación, mejores pronósticos, operaciones optimizadas, atención al cliente personalizada y una experiencia de usuario mejorada para los consumidores.



“Como en cualquier transición tecnológica, nunca debemos perder de vista el elemento humano. Hay algunas cosas que incluso las máquinas más inteligentes no pueden manejar. Las máquinas no sueñan, las personas sí”, apuntó.



Los líderes empresariales coincidieron en que los gobiernos, el sector privado y la academia deben trabajar juntos para garantizar que los jóvenes tengan las habilidades necesarias para el mercado digital y que aquellos que ya están en la fuerza de trabajo puedan adaptarse a los nuevos requisitos.