China 'alza la mano' para hacer negocios con Veracruz

El representante en jefe del Consejo de China para la Promoción de Comercio Internacional (CCPIT), Zhang Chao, indicó que buscan invertir en Veracruz en el área de infraestructura, además planean importar productos agrícolas veracruzanos, y es que dijo que hasta el momento, no existen inversiones de Veracruz en China.



En reunión con integrantes de Canacintra Xalapa, empresarios provenientes de China afirmaron que buscan entablar lazos comerciales con la entidad.



“Tenemos interés en los productos agropecuarios. (…) Después vamos ver si hay oportunidad de las empresas chinas para el sector de la infraestructura”, dijo Zhang Chao.



Señaló que aunque saben que México y Veracruz son un mercado importante para China, los empresarios de ese país no están familiarizados con lo que se produce aquí. Es por ello que realizan este tipo de acercamientos para que dentro de poco tiempo se realicen alianzas estratégicas entre ambos países.



“China es un gran mercado para las empresarios mexicanos y sus productos, pero las empresas todavía no nos conocemos muy bien. Aun así creo que en el corto y mediano plazo cada vez habrá más empresas chinas que quieran invertir en México y hacer otro tipo de negocios”, dijo.



Acerca de la imagen que tienen los empresarios chinos de México y Veracruz en el rubro de seguridad, Zhang Chao comentó que tienen poca información respecto de la inseguridad que se vive en la entidad; esto a pesar de que desde los últimos 40 años las inversiones chinas en México se han incrementado de manera importante.