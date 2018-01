China presenta en sociedad al 'cerebro' de su reforma económica

Al subir al podio en Davos el miércoles, Liu He, tecnócrata educado en Harvard, se sitúa en el punto de mira, un protagonismo que comenzó con su ascenso al principal órgano político chino el año pasado.



Consejero clave del presidente Xi Jinping, Liu es el representante de China en la cumbre anual del Foro Económico Mundial esta semana.



La visita, que concluirá este miércoles con un discurso, es probablemente solo la primera de muchas apariciones de alto perfil para este sobreviviente de la Revolución Cultural, que a sus 65 años está en camino de convertirse en el brazo derecho de Xi para la economía y el sistema financiero de China.



Conocido en su país por dirigir las políticas públicas tras bambalinas, Liu es visto por los analistas como el heredero más probable para el viceprimer ministro Ma Kai, quien lidera un nuevo supercomité con la tarea de implementar la reducción del riesgo en el sistema financiero, pero se espera que se retire pronto.



Liu, que fue escogido para integrar el Politburó de 25 miembros en octubre, es su sucesor natural, en medio de los esfuerzos de China por lograr tanto la apertura de sus mercados como controlar años de excesivo endeudamiento.



“Liu será la versión china que combine a Larry Summers y Ben Bernanke, además de líder del consejo económico del presidente”, según Shen Jianguang, economista jefe para Asia de Mizuho Securities Asia en Hong Kong.



“No sólo estará a cargo de los mercados financieros en general, incluida la política monetaria y la supervisión financiera, sino también de relevantes medidas fiscales y reformas políticas”.



Liu es el “cerebro” detrás de las reformas a la oferta para reducir el exceso de capacidad e impulsar las fuerzas del mercado, y será una figura clave en definir la política económica durante los próximos cinco años, dijo Shen.



Más acostumbrado a jugar un rol de bajo perfil en su actual puesto como jefe de la oficina del Partido Comunista enfocada en asuntos económicos y financieros, la intervención de Liu sucederá un año después de la defensa a la globalización que hiciera Xi en Davos, apenas después de que Donald Trump asumiera la presidencia en Estados Unidos.



Miembro del círculo cercano de Xi, Liu ha ayudado a guiar la política económica china como director del Grupo Central Líder para Asuntos Económicos y Financieros, que es encabezado por el presidente.



También ha sido vicepresidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Reformas, que es el principal organismo de planificación del Gobierno.



Con niveles de deuda cerca de tres veces la producción anual de la economía, comprometida principalmente en una compleja red de préstamos a empresas y hogares, la principal tarea de China hacia adelante es reducir su adicción al crédito sin provocar un colapso del precio de los activos que podría golpear seriamente a la economía.



Es probable que Liu juegue un rol clave en eso, afirma James Stent, autor de 'China’s Banking Transformation: The Untold Story' (la transformación bancaria de China: una historia no contada) quien pasó más de una década en directorios de bancos chinos.



“Está claro que Liu He tendrá mucho poder para establecer la estrategia económica, ya sea como viceprimer ministro o cualquiera que sea el título que le den”, afirmó.



Foco en la deuda



Si bien Liu ha tendido a evitar el protagonismo, muchos economistas lo señalan como la voz detrás de una carta anónima sobre la deuda publicada en People’s Daily en mayo de 2016. El periódico del Partido Comunista publicó los comentarios de una “persona con autoridad” no identificada, quien afirmó que China debe resolver su cartera vencida y otros riesgos asociados con el alto endeudamiento.



“Hay un entendimiento generalizado en la industria que Liu es esa persona”, según Xia Chun, profesor visitante en la Universidad de Hong Kong. “Nunca evade los problemas y dificultades de la economía china”.