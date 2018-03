China planea 'contraataque' a aranceles de Trump: WSJ

El diario Wall Street Journal publicó este miércoles que China está planeando medidas en respuesta a los aranceles de Estados Unidos en contra del aluminio y el acero.

Previamente este miércoles, el viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, dijo que su país buscaría activamente resguardar sus intereses así como los de sus industrias, a la luz de lo que describió como actos de proteccionismo comercial por parte de Estados Unidos.

La Casa Blanca planea imponer aranceles por valor de 60 mil millones de dólares a productos chinos esta semana, según personas con conocimiento del tema.

‘Gritos’ de EU a China podrían desencadenar guerra comercial

Estados Unidos debería mejorar el comercio con China en lugar de dedicarse a “gritar”, dijo el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob J. Lew.

“El conflicto no va a resolver muchos de esos problemas”, dijo Lew este miércoles desde Beijing en una entrevista de Bloomberg Television.

Se corre el riesgo de que la retórica se descontrole y genere un conflicto más serio, y Estados Unidos debe trabajar en busca de mejores resultados en lugar de ser una anomalía en el comercio global, dijo.

“Desde una perspectiva estadounidense hay muchas oportunidades de invertir en China, hay muchas oportunidades de que las relaciones económicas entre Estados Unidos y China sean mutuamente beneficiosas, pero sólo si China respeta las reglas y Estados Unidos hace lo mismo”, dijo Lew, que se desempeñó hasta el fin del gobierno de Obama.

El sucesor de Lew, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, se dirigió a los funcionarios chinos esta semana durante las reuniones del Grupo de los 20 en Buenos Aires al reiterar que el comercio debe ser libre, justo y recíproco, dijo una persona familiarizada con el tema que declinó que se revelara su identidad porque las conversaciones fueron privadas.

Mnuchin sostuvo que China debe adoptar un régimen comercial orientado al mercado para que las fuerzas económicas puedan trabajar de forma más eficiente, dijo la persona.

“Si hay algo que el mundo no necesita es una guerra comercial”, dijo Lew. “Esos aranceles son peligrosos. Me preguntan qué significa esto para Estados Unidos y China, pero es algo que va mucho más allá. Una vez que se empieza a imponer aranceles que otros países no consideran justos, el riesgo de reacciones y represalias es muy real”.

Lew dijo que los riesgos de una política incierta y las dudas en relación con el Gobierno de Estados Unidos no favorecen las perspectivas económicas y que no se sabe si el país podrá preservar su tradición de pilar de la seguridad y la estabilidad globales.

“Lo que está en juego es el lugar de Estados Unidos en el mundo”, dijo Lew. “Durante los últimos 70 años hemos tenido un sistema de alianza con Europa y Asia por el cual nuestros aliados en todo el mundo podían confiar en que protegeríamos el imperio de la ley. Me preocupa que políticas que debilitan nuestro liderazgo en el mundo tengan consecuencias mucho mayores”.