China estudia restringir electricidad a mineros de bitcoin

China planea limitar el consumo eléctrico de algunos mineros de bitcoin, dijeron este miércoles personas familiarizadas con el asunto.



El Banco Popular de China detalló el plan en una reunión a puertas cerradas, según las personas, quienes solicitaron que su nombre se mantuviera en reserva debido a que la información no es de carácter público. No detallaron cómo las autoridades planean implementar las restricciones.



A las autoridades les preocupa que los mineros de bitcoin aprovechen los bajos precios de la electricidad en algunas áreas y afecten el consumo eléctrico normal en ciertos casos, señalaron las fuentes consultadas por Bloomberg. Los entrevistados explicaron que se ha pedido a autoridades locales que investiguen el alto consumo asociado con la industria.



Las restricciones también involucrarán a otros reguladores como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que supervisa el suministro eléctrico.



El Banco Popular de China no respondió de inmediato a un fax que solicitaba comentarios tras el término del horario hábil normal.



China alberga a muchos de los mineros de bitcoin más grandes del mundo, quienes utilizan una gran capacidad informática para verificar las transacciones en la criptomoneda.



Estas prácticas de la industria global utilizan el equivalente al consumo eléctrico de 3.4 millones de hogares estadounidenses, de acuerdo con el Índice de Consumo de Energía de Bitcoin, publicado por el portal Digiconomist.



La revisión exhaustiva de los mineros por parte de Beijing surge luego de una extensa ofensiva contra las criptomonedas el año pasado.



En septiembre, las autoridades declararon ilegales las ofertas iniciales de monedas y pidieron a las bolsas locales detener la comercialización de divisas virtuales.