China es 'altamente' proteccionista, no EU: Wilbur Ross

Cualquier agenda proteccionista de Estados Unidos palidece en comparación con la de China, según el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross.



Ross se encontró defendiendo el mantra ‘Estados Unidos primero’ del gobierno de Trump en un panel del Foro Económico Mundial en Davos este miércoles ante un grupo de fuertes defensores de la globalización.



"Los chinos durante bastante tiempo han sido muy buenos en la retórica del libre comercio y aún más buenos en el comportamiento extremadamente proteccionista", dijo Ross.



"Cada vez que Estados Unidos hace algo para abordar un problema, se nos llama 'proteccionistas'".



Ross restó importancia a las críticas de que Estados Unidos se está retirando del escenario mundial y dejando un espacio para que la segunda economía más grande del mundo, China, aumente su influencia. Aseguró que el presidente Donald Trump simplemente tiene un estilo de liderazgo contundente que a algunas personas no les gusta.



"No pretendemos renunciar al liderazgo, pero ser un líder es diferente a ser un inocente y un bobo", afirmó. "Nos gustaría ser líder en lograr que el sistema de comercio mundial sea más justo y más equitativo para todos los participantes".



Desafió a los otros panelistas, como el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Azevedo, y el máximo responsable de Cargill, David MacLennan, a nombrar rápidamente a un país que sea menos proteccionista que Estados Unidos. No obtuvo ninguna respuesta.



A continuación, Ross citó un estudio de más de 20 productos que mostraba que China tenía aranceles más altos en todos los artículos de la lista excepto dos, y Europa en todos salvo cuatro.



"Antes de criticarnos unos a otros por temas relacionados con el libre comercio, lo primero de lo que debemos hablar es lo siguiente: ¿realmente hay libre comercio o es un unicornio en el jardín?", destacó.



A pesar de los aranceles que Trump impuso esta semana sobre paneles solares y lavadoras, China espera un "año excelente" para nuevos acuerdos comerciales, según el Ministerio de Comercio de China.



Más temprano, el principal asesor económico del presidente chino, Liu He, dijo a los delegados del Foro Económico Mundial que el país introducirá más reformas económicas de lo previsto este año.



China no quiere ver una escalada de fricciones comerciales con Estados Unidos, y espera manejar las fricciones de una manera "constructiva", explicó el vocero del Ministerio de Comercio, Gao Feng, en una conferencia de prensa el jueves.



"La puerta de China para el diálogo y la comunicación siempre está abierta", afirmó, y agregó que el país tomará de todas formas las medidas apropiadas para contrarrestar las medidas proteccionistas unilaterales que vayan en contra de las normas de la OMC.