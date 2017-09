China da otro 'golpe' al bitcoin: planea prohibir su negociación en bolsa

China planea prohibir la negociación de bitcoin y otras monedas virtuales en las bolsas nacionales, asestando otro golpe al mercado de 150 mil millones de dólares de las criptomonedas después que el país declarase ilegales las ofertas iniciales de monedas la semana pasada.



La prohibición sólo se aplicará a la negociación de criptomonedas en las bolsas, según personas con conocimiento del tema, que pidieron que no se revelara su identidad porque la información es privada.



Las autoridades no tienen planes de detener las operaciones extrabursátiles, señalaron las fuentes consultadas. El banco central de China dijo que no podía hacer declaraciones en forma inmediata.



El bitcoin cayó el viernes después que la revista Caixin informase sobre los planes de China, coronando el mayor retroceso semanal de la moneda virtual en casi dos meses. El país representa alrededor del 23 por ciento de las operaciones con bitcoin y también alberga a muchas de las mineras de esta criptomoneda más grandes del mundo, que usan una enorme cantidad de poder de cómputo para confirmar transacciones en la moneda digital.



“El volumen operado sin duda se reduciría”, dijo Zhou Shuoji, socio fundador en Beijing de FBG Capital. “Los viejos usuarios decididamente seguirán operando pero el umbral de entrada para los nuevos usuarios ahora es muy alto. Esto indudablemente frenará el desarrollo de las criptomonedas en China”.



Si bien los motivos de Beijing para prohibir las bolsas no están claros, la decisión se toma en medio de una amplia iniciativa de reducción del riesgo financiero en vísperas de la reorganización clave de la dirigencia del Partido Comunista que tendrá lugar el mes que viene.



Bitcoin dio un salto de aproximadamente 600 por ciento en dólares en el último año, suscitando la preocupación de que hubiera una burbuja. El Banco Popular de China hizo pruebas con su prototipo de criptomoneda, lo que lo ubica un paso más cerca de ser el primer banco central grande que emite dinero digital.



“Ha habido un ajuste de tuercas general en la regulación de las condiciones financieras y monetarias”, dijo Mark McFarland, economista jefe de Union Bancaire Privée en Hong Kong.



“Todas estas cosas indican un proceso de más largo plazo de mayor supervisión de las actividades que no se encuentran en el tipo normal de esfera monetaria”.



OKCoin, BTC China y Huobi, las tres mayores bolsas de bitcoin del país, dijeron este lunes que no habían recibido ninguna notificación normativa referida a prohibiciones de las operaciones con criptomonedas.



Si bien los usuarios de bitcoin podrán seguir negociando criptomonedas en China sin las bolsas, el proceso probablemente sea más lento y conlleve un aumento del riesgo crediticio, dijeron los analistas.



Es improbable que la prohibición para las bolsas tenga un gran impacto en los precios de las criptomonedas en el ámbito mundial porque las bolsas de fuera de China seguirán negociándolas, según Zhou de FBG Capital.



El papel del país en el mercado de bitcoin ya había empezado a reducirse en los últimos meses cuando las autoridades dictaron normas más estrictas.



El mayor riesgo para los comerciantes mundiales podría ser la gran recuperación de los precios de bitcoin, según McFarland.



"Cuando empiezas a oír hablar de los taxistas de Hong Kong que se convierten en millonarios de la compra de bitcoin, piensas que eso no es necesariamente impulsado por los fundamentos", dijo. "Así que obtendrás retrocesos sustanciales en algún momento".