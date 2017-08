Superávit comercial de China aumenta en julio y a Trump no le gusta esto

El superávit comercial de China aumentó por quinto mes en julio ya que el crecimiento de las exportaciones se mantuvo sólido y las importaciones se moderaron, lo que mantiene la atención en una brecha comercial que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere reducir.



PUNTOS CLAVE



Las exportaciones aumentaron un 7.2 por ciento en dólares mientras que las importaciones se incrementaron en un 11 por ciento, ambas cifras por debajo de las proyecciones de los economistas.



El superávit comercial se amplió a 46 mil 700 millones de dólares. Los envíos a Estados Unidos aumentaron un 8.9 por ciento frente al 19.8 por ciento de junio, reduciendo ligeramente el superávit comercial con la mayor economía del mundo a 25 mil 200 millones de dólares.



PANORAMA GENERAL

​

La demanda de productos chinos ha seguido mostrando fortaleza ya que el crecimiento de los principales socios comerciales continúa recuperándose. En el mercado nacional, una producción más fuerte de lo previsto está apoyando la fuerte demanda de importaciones.



No obstante, el mayor exportador del mundo sigue enfrentándose a la incertidumbre ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa utilizando de manera esporádica una retórica dura sobre el comercio. La Casa Blanca podría estar considerando una investigación sobre violaciones de la propiedad intelectual, la cual podría desencadenar tensiones comerciales.



CONCLUSIONES DE LOS ECONOMISTAS

​

"Las cifras totales de exportaciones e importaciones siguen mostrando fortaleza", señaló Raymond Yeung, principal economista para China de Australia & New Zealand Banking en Hong Kong, en una entrevista con Bloomberg Television.



"Después de un repunte impresionante durante la primera mitad de 2017, el comercio se está tomando un respiro", dijo Frederic Neumann, codirector de investigación para economía de Asia de HSBC Holdings en Hong Kong. "No es exactamente que se haya perdido el fondo del ciclo comercial, pero siempre iba a ser difícil mantener un crecimiento de las exportaciones de dos dígitos para el resto del año".



"Las exportaciones se desaceleraron en julio, un recordatorio de que a pesar de la fuerte demanda, la fábrica del mundo tiene un margen limitado para ganar mayor cuota de mercado", escribieron los economistas de Bloomberg Intelligence, Tom Orlik y Fielding Chen, en un informe. "Si las exportaciones caen de un punto álgido, esto proporcionaría una razón adicional para la precaución en el desapalancamiento."



"El superávit comercial de China se encamina a la baja si se hace una comparación interanual", dijo Gai Xinzhe, analista del Instituto de Finanzas Internacionales de Bank of China en Pekín. "Mientras tanto, las cifras de julio proporcionan a China una posición algo mejor en la mesa de negociaciones con Trump. Claramente, China puede decir que han hecho mucho trabajo para equilibrar las relaciones comerciales, y ahí están los números".



"La incertidumbre comercial ha aumentado", manifestó Liu Liu, economista de China International Capital en Pekín, en un informe tras la publicación de los datos.



"Si bien las fricciones comerciales en algunas áreas pueden aumentar, es improbable que se produzca una guerra comercial a gran escala. China es el segundo mayor importador del mundo por lo que tiene un poder de negociación significativo en las conversaciones comerciales. Incluso si se da una escalada de tensiones, no es probable que haya un impacto significativo en la economía china".



LOS PORMENORES



Las importaciones de crudo cayeron al nivel más bajo en seis meses, pero las de mineral de hierro subieron un 7.5 por ciento interanual en el período enero-julio Las importaciones de gas natural subieron un 20.7 por ciento en el mismo período