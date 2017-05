CDMX, sede de Latin American City Conferences

Funcionarios, líderes de empresas y bancos y especialistas en la región de América del Norte se darán cita este martes en el encuentro "México y América del Norte: Una potencia global", organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Americas Society / Council of the Americas.



El evento, que se celebra en la Ciudad de México, contará con la participación de los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; el subsecretario de la Cancillería para América del Norte, Carlos Sada; la ministra de asuntos globales de Canadá, Chrystia Freeland.



También participará el CEO del banco canadiense Scotiabank, Brian Porter; Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Jaime Serra Puche, exsecretario de Hacienda y actual consultor; así como Susan Segal, CEO de la Americas Society / Council of the Americas.



Puedes seguir el encuentro aquí.