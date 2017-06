Funcionario que hizo investigación para sancionar a Afores deja la Cofece

Carlos Mena Labarthe, titular de la Unidad de Investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), dejará su puesto el próximo 30 de junio.



Mena Labarthe ha estado en el centro de la atención durante los últimos meses, debido a que fue él quien llevó a cabo la investigación de las Afores, la cual derivó en la multa más alta de la Cofece en su historia y dentro del sector financiero por más de mil millones de pesos.



Mena dejará el organismo por motivos personales, aseguraron fuentes de la Comisión a El Financiero.



"La solicitud de separación se realizó de manera reciente. El pleno se encuentra en evaluación de los distintos perfiles que podrían sustituirlo", añadieron.



Además, afirmaron que cada una de las líneas de trabajo siguen vigentes y en curso con el rigor técnico "que caracteriza a la Cofece".



Bajo su cargo, la comisión inició varias líneas de investigación en sectores como el de transportes -aéreo, marítimo, terrestre, portuario-, además del farmacéutico, agrícola y del mercado energético, entre otros, donde antes de la reforma en materia de competencia no había incursionado.



En la investigación de la comisión sobre las Afores, se revisa la actuación de todos los intermediarios financieros que han participado en subastas de mercados de deuda, en los últimos 10 años detectando si se han coludido para el cobro de tasas, información o de otras formas.



Sin embargo, respecto a este tema, las personas, que pidieron no revelar su identidad, comentaron a El Financiero que los sancionados no habían estado conformes con las multas, pues se les pidió información y participaron en todo el proceso, con el entendido de que éstas serían mucho menores a las que finalmente se aplicaron y por ello, serían todas peleadas en tribunales.



La investigación abierta y en proceso en contra de casas de bolsa, sociedades de inversión y bancos por posibles prácticas monopólicas ha generado mucha más molestia en toda la industria e incluso entre las mismas autoridades financieras, aseguraron instituciones a las que se les ha solicitado información.