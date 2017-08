Carbón y pescado, dos productos que China ya no comprará a Norcorea

En tres semanas más China dejará de importar carbón, hierro, pescado y otros productos de Corea del Norte, como parte de las sanciones de Naciones Unidas impuestas por el programa nuclear norcoreano, anunció Beijing este lunes.



China, el principal socio comercial de la aislada Corea del Norte, es reacia a castigar con demasiada dureza al régimen de Kim Jong-un por temor a que colapse, pero Beijing se ha visto cada vez más frustrada con Pyongyang y el 5 de agosto se sumó al Consejo de Seguridad de la ONU para autorizar una sanción al carbón y otros productos clave.



La agencia china de aduanas afirmó que dejaría de procesar importaciones a la medianoche del 5 de septiembre."Después de esa fecha, quedará prohibido el ingreso de esos bienes", informó la agencia.



El anuncio sigue a una escalada de fuertes declaraciones entre los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte. Donald Trump dijo que el ejército estadounidense está "asegurado y cargado" mientras que Pyongyang amenazó con lanzar cuatro misiles hacia aguas cercanas al territorio estadounidense de Guam.



Las sanciones más recientes buscan bloquear las exportaciones norcoreanas valuadas en mil millones de dólares, una porción importante del total de las ventas al exterior del año pasado por casi 3 mil millones.



China dejó de importar carbón norcoreano en febrero, pero el comercio total ha aumentado. Eso hizo que el mandatario estadounidense acusara a Beijing en julio de no usar su palanca económica para obligar a Corea del Norte a frenar su programa de armas nucleares.



Otras exportaciones norcoreanas a China incluyen ropa, tejidos e impermeables, los cuales al parecer no se verán afectadas por las sanciones recientes.



Desde hace mucho tiempo Beijing había sido la única defensa diplomática de Pyongyang, pero en marzo de 2016 aceptó imponer sanciones contra el país vecino después de que el gobierno probó un misil de largo alcance.



Aun así, los líderes chinos se oponen a bloquear todo el comercio con la nación empobrecida, ya que temen que eso cause hambruna generalizada.