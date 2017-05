Cañeros critican negociaciones del azúcar con EU

Las negociaciones en torno al tema del azúcar son una batalla ‘perdida’, consideraron cañeros ante la posibilidad de que el país exporte más edulcorante crudo que refinado.



Carlos Blackaller, líder de la Unión Nacional de Cañeros (UNC), consideró que la Secretaría de Economía ya perdió en la negociación luego de que el titular de la dependencia, Ildefonso Guajardo, dejara abierta la posibilidad que México acepte exportar más azúcar cruda.



“Como que dijo ‘ya perdimos, ahorita no me pregunten quién va a ceder o quién no va a ceder, en 10 días les digo’”dijo Blackaller en entrevista con El Financiero.



El martes, durante una gira por Puerto Vallarta, Guajardo fue cuestionado sobre su última reunión con autoridades de EU, y expuso que se prevé un convenio tendiente a evitar la imposición de aranceles y que México pase de de 47 a 70 por ciento de envíos de azúcar cruda al país.



Las partes tienen hasta el próximo 5 de junio para llegar a un arreglo y retomar los acuerdos de suspensión, que regulan la entrada de azúcar mexicana al vecino país del norte para que no tenga aranceles.



“Demandar más azúcar cruda al mercado de EU significa mandar productos de menor valor, (...), no le veo mucha ganancia a llegar a un acuerdo bajo esas características”, agregó el líder cañero.



Tanto la UNC como la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) rechazan que EU intente modificar las condiciones de las exportaciones mexicanas pues afirman que obligar a México a enviar azúcar cruda es una maniobra orquestada por dos empresas refinadoras que buscan crear un monopolio en su país.



PRECEDENTE A TLCAN 2.0



A los ojos de los cañeros mexicanos, si México accede a mandar más azúcar cruda, el país no logrará un buen acuerdo lo que resulta negativo si se tiene en mente que en los próximos meses se negociará el TLCAN.



“En esta negociación de los temas del azúcar, México debe salir fortalecido no debilitado porque el siguiente paso en las negociaciones es la revisión del TLCAN”, dijo.



“Si en esta negociación el gobierno mexicano sale de rodillas, pues de rodillas va a entrar a la negociación del TLCAN”, agregó el líder cañero, quien rechaza que el azúcar se vaya a utilizar como moneda de cambio.



Con todo, Blackaller señaló que la intención es seguir confiando en las autoridades mexicanas para que encuentren una solución que defienda la soberanía alimentaria y el desarrollo del campo azucarero.