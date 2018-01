AMIA analizará ideas canadienses sobre sector automotriz en TLCAN

El gobierno de Canadá tiene algunas ideas de una nueva metodología para el intercambio comercial de productos automotrices en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la cual, se estará analizando por los industriales en México, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).



En conferencia de prensa, el representante del sector destacó que no es una propuesta, sino un grupo de ideas con las cuales quieren cambiar la relación entre los tres países, donde se suman una nueva forma de rastreo de componentes, créditos y estrategias para autos eléctricos y autónomos.



“Tardaremos unas semanas analizando estas estrategias, por ello no podemos dar una postura sobre si son buenas o malas, tenemos que revisar el detalle de algo que aún no se puede considerar propuesta porque no tienen cifras”, explicó Solís.



Remarcó que los industriales de los tres países no cederán en que se cambien las reglas de origen de los componentes de los automóviles que se comercializan en la zona TLCAN, pero que están dispuestos a revisar las ideas de Canadá.



“Nosotros no tenemos contra propuesta y tampoco dijimos que realizaríamos algo similar”, destacó.



Estados Unidos ha propuesto que en el tema de reglas de origen en automóviles, el contenido regional se eleve de 62.5 por ciento a 85 por ciento, y que la mitad de los componentes de los vehículos de la región sea de origen estadounidense; sin embargo, las demandas estadounidenses de realizar profundos cambios a las normas de contenido regional en los automóviles son uno de los temas más polémicos en las discusiones del TLCAN.