Canadá, sin prisa por acuerdo del TLCAN: embajador

Canadá no está presionado para obtener un acuerdo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la primera semana de mayo, a diferencia de la iniciativa privada y pública mexicana involucrada en las negociaciones, indicó Pierre Alarie, embajador canadiense en México.

“Canadá no siente ninguna presión, pero no vamos a dejar la mesa, estamos ahí para negociar, si nos invitan a las 3 de la mañana, vamos a estar ahí a las 3 de la mañana, pero no hay presión política dentro de Canadá para llegar a un acuerdo rápido, lo que hemos dicho desde el principio es que vamos a firmar un acuerdo el cual sea bueno para los tres países”, dijo Alarie a medios de comunicación en el marco de un evento de la Cámara de Comercio de Canadá en México.

A pesar de esto, asegura que obtener un acuerdo en principio en las próximas semanas sería algo “muy factible, pero queda mucho trabajo que hacer”.

“Hay un deseo político que se siente en los últimos días, en las últimas dos semanas, a nivel del presidente (Donald) Trump, del presidente (Enrique) Peña Nieto, del primer ministro (Justin) Trudeau, de buscar la solución, de buscar un acuerdo en principio lo más pronto posible”, aseguró.

Según el embajador, el principio del acuerdo y el acuerdo definitivo serán muy diferentes.

“El diablo está en los detalles, podemos llegar a un acuerdo a nivel de los políticos; sin embargo, los negociadores técnicos y los negociadores van a seguir negociando por varias semanas (después de lograr un acuerdo en principio)”, mencionó.

Sin embargo, para que se pueda obtener un acuerdo en principio, asegura, debe de haber flexibilidad por parte del gobierno estadounidense, cuyos equipos negociadores no se han movido rápidamente en responder a las propuestas mexicanas y canadienses, especialmente al nivel de reglas de origen, agrega.

“Ya (están) los equipos… (y) mucha gente en Washington esta semana (para discutir el tratado) … y yo pienso que podríamos anunciar algunos progresos en las dos o tres próximas semanas”, concluyó.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha dicho que no hay condiciones para que se llegue a un acuerdo esta semana sobre el TLCAN, pero que hay grandes probabilidades de que se logre en unas semanas.