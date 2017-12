Canadá impedirá el regreso del embajador de Venezuela

Canadá expulsará a un diplomático venezolano e impedirá el regreso del embajador de ese país, dijo este lunes la ministra de Relaciones Exteriores canadiense.



La ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, informó que el embajador venezolano, Wilmer Barrientos, ya no era bienvenido en Canadá, mientras que el encargado de negocios del mismo país, Ángel Herrera, fue declarado "persona non grata".



Esto, dos días después de que la nación sudamericana expulsó a los enviados de Brasil y Canadá por criticar las acciones de Caracas en materia de derechos.



El embajador de Venezuela ya había sido retirado por el gobierno de Nicolás Maduro tras las sanciones de Canadá contra funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en casos de codrrupción y violaciones a derechos humanos.



Durante este año, las naciones occidentales y los vecinos en América Latina de Venezuela han estado elevando el tono de sus críticas contra el accionar del presidente Nicolás Maduro, acusándolo de pisotear la democracia y los derechos humanos.



Por su parte, Venezuela afirma que los gobiernos extranjeros están tratando de alentar un golpe de estado impulsado por la derecha. Caracas ya había retirado a su embajador en protesta por las sanciones que el gobierno canadiense impuso en septiembre contra el régimen de Maduro.



Freeland declaró, en un comunicado, que la expulsión de Venezuela del diplomático canadiense, anunciada el fin de semana, era "típica del régimen de Maduro, que ha socavado consistentemente todos los esfuerzos para restablecer la democracia y para ayudar al pueblo venezolano".



"Los canadienses no se quedarán de brazos cruzados mientras el gobierno de Venezuela le roba a su gente sus derechos humanos y democráticos fundamentales, y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica", dijo la ministra.



En septiembre, Canadá impuso sanciones contra 40 altos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, en represalia por su "comportamiento antidemocrático". Entre las personas sancionadas figuraban el ministro del Interior, el ministro de Defensa y varios jueces de la Corte Suprema.



Canadá es miembro del "Grupo de Lima", un conjunto de 12 países americanos que trata de abordar la crisis venezolana. El grupo tiene previsto celebrar una reunión en Chile en enero.