EU, sin voluntad para avanzar en Quinta Ronda del TLCAN

Mientras Canadá y México cada vez consolidan y apoyan más sus propuestas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la voluntad negociadora de Estados Unidos en los temas controversiales es menor, dijo Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



“En el reporte que nos dieron, vimos que el equipo mexicano está poniendo propuestas y contrapuestas en la mesa, pero que la USTR (United States Trade Representative, Representante Comercial de Estados Unidos) no necesariamente está respondiendo”, declaró, entrevistado en el hotel Camino Real, donde se realiza la Quinta Ronda de renegociaciones.



Incluso dentro de los reportes que recibe el sector privado por parte del equipo negociador de la Secretaría de Economía, uno de los temas que resaltan es que si bien algunas mesas y temas ya podrían cerrarse, Estados Unidos lo está impidiendo, enfatizó el empresario.



“Hay algunos capítulos que aparentemente pueden tener avances o casi cerrar, pero no hay esa voluntad del equipo americano de ir progresando y esa es una de las cosas importantes que nos reportan”, indicó Kalach.



México ya negó, es decir ni siquiera prestarse a contraproponer cifras, en los temas del contenido regional automotriz y la estacionalidad en el sector agroalimentario.



En el primero, el de automotriz, Estados Unidos propuso incrementar el contenido regional de 62.5 por ciento, a 85 por ciento y que de ese 50 por ciento fuera de partes estadounidenses. México lo calificó como inviable, pues sería “darle un balazo en el pie” a la competitividad de la industria de los tres países, dijo una fuente relacionada a las negociaciones.



El segundo tema que Estados Unidos ha propuesto y México negó, es el de la estacionalidad por el cual solo podrían entrar productos mexicanos o canadienses a territorio americano cuando no sea temporada de cosecha.



“Si te refieres al tema agrícola de estacionalidad, la respuesta del equipo mexicano fue no, no es algo que se pueda aceptar, no hay una contrapropuesta. Simplemente es no, no se puede aceptar”, enfatizó Kalach.