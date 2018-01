¿Buscas un préstamo para la cuesta de enero? Cuidado con los 'créditos milagro'

La Comisión Nacional en Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha alertado en diversas ocasiones sobre empresas que ofrecen créditos de una manera mucho más sencilla a la habitual -lo que se conoce como 'créditos milagros'-, y ahora vuelve a hacerlo debido a los peligros a los que se puede exponer un consumidor en esta época de compras.



Mario Di Constanzo, presidente de la Condusef, dijo que las personas son más propensas a buscar un crédito sencillo por las compras que se realizan entre los meses de diciembre y enero.



"Las personas hacen el gasto de la rosca y de los (juguetes) de Reyes. Muchos de los usuarios enfrentan problemas, sobre todo en liquidez, y recurren ya sea al empeño o pueden ser víctimas de lo que hemos llamado a la Condusef como 'créditos milagros'", dijo Di Constanzo en entrevista en el programa Ganadores y Perdedores de El Financiero Bloomberg.



El presidente de la Condusef comentó que los créditos milagros son ofrecidos por empresas que no son financieras, y se anuncian por medio de volantes y algunas veces por internet.



"Ofrecen créditos muy rápidos y quizá a veces hasta pagos muy atractivos. (Estas empresas) utilizan ganchos como que ellos no revisan el buró (de crédito) o que no piden mínimo de ingresos para obtener el crédito. Más bien, lo que te piden es que, según sea el monto del crédito, tú pagas una comisión o un adelanto antes de recibir el dinero", detalló Di Constanzo.



La manera de proceder de estas empresas es la siguiente: cuando las personas ya pagaron un adelanto, el crédito no se les otorga y no devuelven el dinero a los usuarios.



Di Constanzo agregó que en ocasiones estas empresas hacen firmar contratos a los usuarios en donde se deslindan de cualquier responsabilidad y donde también se reconocen como gestoras de créditos (no como compañías financieras).



"Algunas de estas empresas operan muy cerca del World Trade Center, casi enfrente de la Condusef. Al no ser empresas financieras, la Condusef no tiene jurisdicción sobre ellas", añadió el presidente de la Comisión.