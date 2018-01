Buffett ve un 'mal final' para las criptomonedas

Warren Buffett, uno de los más grandes inversores en el mundo y el director ejecutivo de Berkshire Hathaway, aseguró que no es un entusiasta de las criptomonedas como el bitcoin y está confiado de que el aumento de su valor será fugaz.



"En términos de criptomonedas, en general, puedo decir casi con certeza que tendrá un mal final", dijo Buffett en una entrevista en CNBC este miércoles.



"Ahora, cuando sucederá, o cómo o cualquier otra cosa, no sé. Pero sé esto: si pudiera comprar una opción de venta a cinco años en cada una de las criptomonedas, estaría encantado de hacerlo, pero nunca apostaría a una baja", explicó.



Él no es el único en tener una opinión negativa sobre las monedas digitales.



Un ejemplo es el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz señaló en noviembre que el bitcoin debería prohibirse. A Stiglitz se le sumó Robert J. Shiller, otro premio Nobel, quien dijo que la atracción de la moneda era una narración similar a una "película de misterio" que atrae a personas que quieren burlar al sistema.



"Bitcoin, es absolutamente emocionante. Eres rápido. Eres inteligente. Has descubierto lo que nadie más comprende. Estás con eso. Y bitcoin tiene este sentimiento antigubernamental y antirreglamentario. Es una historia maravillosa. Si fuera verdad", dijo Stiglitz.



Por el contrario, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, quien el año pasado había asegurado que el bitcoin era "peor que los bulbos de los tulipanes" y amenazó con despedir a cualquier operador que los comprara o los vendiera por ser "estúpidos", esta semana se retractó y reconoció las cadenas de bloques.



"Me arrepiento de hacer" esos comentarios, aseguró Dimon en un entrevista con la red Fox Business el martes. "La cadena de bloques es real. Puedes tener cripto yen, dólares y cosas así".



"El bitcoin para mí siempre fue sobre lo que los gobiernos van a sentir de la criptomoneda a medida que se vuelve realmente grande", declaró.



Un gran apostador de la criptodivisa es Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los empresarios más exitosos en Silicon Valley, al tener millones de dólares en bitcoins, de acuerdo con Wall Street Journal.



El ‘monstruo’ del bitcoin apuesta a través de su firma Founders Fund, en donde los líderes de la compañía han adquirido entre 15 y 20 millones de dólares en la moneda digital.



Al comprar bitcoins directamente, la firma quiere convertir la inversión en una apuesta de alto riesgo que genere una gran recompensa, dijeron personas familiarizadas con el asunto al WSJ.



A las 10.35 horas de la Ciudad de México, el bitcoin se cotizaba en 14 mil 436.83 mil dólares, con una baja de 0.81 por ciento, según datos de Bloomberg.