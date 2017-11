Buen Fin no cumple con las expectativas de comerciantes en Puebla

Puebla. Pue.-El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, informó que a pesar de la mejora de ventas con el Buen Fin, no se alcanzaron la expectativas trazadas.



"La venta se dio poco por debajo de lo estimado, nosotros estamos calculando que estaremos llegando a un incremento no más allá de un 25 por ciento, cuando el esperado era de 35 por ciento", dijo. Consideró por tanto que el aumento fue positivo pero un poco bajo respecto a lo estimado.



A su parecer esto se dio por la situación económica de las familias y no a temas de presencia de ambulantaje, realmente la autoridad cumplió con mantener limpio de comercio informal al Centro Histórico.



"Lamentablemente siempre ahí hay unos informales que no cumplen los acuerdos y por las tardes y noches estaban 'toreando' sobre la calle 5 de mayo pero fueron los menos y tuvimos presencia de seguridad pública que acompañaba a vía pública y esto contuvo a los 'toreros'", asentó.