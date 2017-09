BRICS abriría las puertas a economías emergentes

XIAMEN, CHINA.- El presidente Xi Jinping inauguró la Novena Cumbre BRICS, foro en el que participará el presidente Enrique Peña Nieto, remarcando el interés del grupo por establecer un nuevo camino apoyado de otras economías emergentes.



“Los países del BRICS tenemos una tarea mayúscula que completar que es ofrecer nuestras economías y reforzar la cooperación (…) recargar la base de la futura cooperación y embarcarnos en un nuevo viaje en el que entraremos juntos en la segunda década de oro de la cooperación BRICS”, dijo el mandatario en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de la ciudad de Xiamen.



México es uno de los 5 países invitados a este Foro como parte de la estrategia llamada BRICS Plus, la cual, de acuerdo con declaraciones de ministros chinos, explorará la expansión en la colaboración con los países asistentes que no forman parte de los BRICS.



En el marco del día de arranque del foro, Shi Yaobin, viceministro de finanzas chino, le dijo a El Financiero en una rueda de prensa que considera que esta es una buena oportunidad para que México mejore la cooperación con los países del bloque.



“Hay mucha influencia en América, creo que es la razón por la que el presidente Xi Jinping invitó a México al foro, creo que su participación del foro ayudará a su entendimiento con los países BRICS y ayudará a México a resolver los retos que tenemos en común”, mencionó Shi.



NUEVAS 'CARRETERAS'



Esta nueva época de cooperación, de acuerdo con el presidente chino, debería de estar encaminada por la innovación, la cual considera, es una de las claves para emprender un nuevo camino de desarrollo.



“(El grupo BRICS) Deberíamos tomar las oportunidades presentadas por la nueva revolución industrial para promover el crecimiento y cambiar el modelo de crecimiento por medio de la innovación”, aseguró el mandatario.



“Deberíamos perseguir el desarrollo impulsado por la innovación creado por la manufactura inteligente, el modelo plus de internet, la economía digital y la economía compartida. Deberíamos quedarnos por adelante en la curva y movernos rápidamente para reemplazar los conductores de crecimiento viejos por nuevos”, agregó.



RETOS



En el discurso también saltaron las palabras ciberseguridad y terrorismo, temas que considera Xi tienen mucho campo para mejorar.



“Los incesantes conflictos en algunas partes del mundo (...) han puesto retos a la paz mundial, las interminables olas de terrorismo y las deficiencias en ciberseguridad, entre otras, han generado una sombra alrededor del mundo”, mencionó el mandatario asiático.



Representativos de los países BRICS, aseguró Xi, han sostenido reuniones en asuntos de ciberseguridad, el grupo de trabajo contra el terrorismo también ha sostenido encuentros y se han realizado consultas en función de intentar resolver los asuntos importantes a nivel mundial y regional.



“Estoy convencido que mientras que tomemos una postura holística para combatir el terrorismo en todas sus formas y eliminar sus síntomas y causas, los terroristas no tendrán lugar en dónde esconderse”, comentó Xi.