Bolsa Mexicana de Valores comienza con el 'pie izquierdo' la semana

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este lunes con una caída moderada, en una sesión marcada por la ausencia de referencias macroeconómicas y afectada por empresas de alta bursatilidad.



En la primera jornada de la última semana de agosto, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) retrocedió 0.21 por ciento, equivalente a 106.51 puntos, para cerrar en las 51 mil 266.72 unidades.



Ante la caída del precio de las acciones de Banorte, Wal-Mart y Arca Continental, del orden de 2.09, 1.55 y 0.90 por ciento, el principal índice accionario mexicano no pudo escapar de la sesión negativa.



Con un volumen de operación de 174.91 millones y un importe de 6 mil 071.91 millones de pesos, la Bolsa Mexicana de Valores concluyó la jornada de este lunes con 50 emisoras al alza, 65 a la baja y 10 sin cambio.



Los valores que más destacaron en la parte alta de la pizarra del piso de remates fueron encabezados por CMR, con una ganancia de 6.67 por ciento; Santander, con un alza de 2.79 por ciento; las acciones de Citi y Peñoles, repuntaron 2.26 y 1.89 por ciento, en ese orden.



Del otro lado de la balanza, Médica Sur cedió 3.22 por ciento; Liverpool cayó 2.97 por ciento; Azteca y Rassini con retrocesos de 2.82 y 2.76 por ciento, respectivamente.



En lo que va del año, la BMV acumuló una ganancia de 12.32 por ciento nominal, mientras que en agosto avanza 0.50 por ciento.



Por su parte, Wall Street cerró mixto, en medio de caídas en los precios del petróleo y del debilitamiento del dólar frente al euro. El Dow Jones cedió 0.02 por ciento, hasta los 21 mil 808 puntos; el S&P 500 subió 0.05 por ciento, hasta los 2 mil 444 enteros y el Nasdaq repuntó 0.28 por ciento, hasta los 6 mil 283 puntos.



El crudo Brent cerró este lunes en 51.89 dólares, una caída de 0.99 por ciento; mientras que el West Texas cotizó en 46.57 dólares, un 2.72 por ciento menos que el cierre previo.



Este lunes se mostró la fortaleza del euro frente al dólar, ya que se acerca ya a los 1.20 dólares y se sitúa en su nivel más alto frente al dólar en dos años y medio después de que Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), no hablara sobre la retirada de estímulos en Jackson Hole.



Para este martes, se espera que se haga oficial el otorgamiento de la concesión de la segunda Bolsa en México, Bolsa Institucional de Valores (BIVA) que, junto con la BMV, tienen el fin de contribuir al crecimiento del mercado bursátil mexicano.



Asimismo, los inversionistas estarán atentos esta semana a los anuncios del PIB de EU, de la nómina no agrícola de agosto, así como del arranque de la segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en México y el informe trimestral sobre inflación del Banco de México.