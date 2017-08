Mercosur suspenderá a Venezuela

El bloque sudamericano Mercosur activará este fin de semana su cláusula democrática para suspender a Venezuela por tiempo indefinido y no permitirá su reingreso hasta que se restablezca la democracia, dijo el jueves una fuente del gobierno de Brasil.



La decisión será tomada en una reunión de ministros de relaciones exteriores de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil en Sao Paulo el sábado, dijo un funcionario con conocimiento de las negociaciones.



Mercosur suspendió temporalmente a Venezuela en diciembre por no cumplir con las normas del bloque, pero el deterioro de la situación política y de derechos humanos ha llevado a que tome una postura más categórica.



El bloque había planeado decidir sobre el uso de la cláusula democrática a fin de año, pero adelantó la decisión luego de la polémica elección de una Asamblea Constituyente el domingo y el reciente arresto de varios líderes de la oposición por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo la fuente.



Argentina advirtió en julio que Mercosur expulsaría permanentemente a Venezuela si Maduro seguía adelante con la creación de la Asamblea Constituyente. Países de todo el mundo han criticado la votación y han dicho que es un intento por extender el mandato de Maduro por tiempo indefinido. Su gobierno ha sido acusado de manipular las cifras de participación.



Millones de venezolanos sufren escasez de alimentos, una inflación de tres dígitos y meses de manifestaciones contra el gobierno, lo que hace menos probable que la participación en el proceso fuese tan alta.



Más de 120 personas han muerto en las protestas, lo que ha motivado la condena internacional por las duras tácticas de las fuerzas de seguridad.



El Mercosur no tiene una norma para expulsiones, pero el activar la cláusula profundiza el aislamiento internacional del gobierno de Maduro debido a que Venezuela sólo será readmitida después de que realice elecciones que los miembros del bloque consideren como democráticas.