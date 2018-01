Blackstone compra participación mayoritaria en brazo financiero de Reuters

El fondo de inversión estadounidense Blackstone entró el martes a las grandes ligas de la industria de la información financiera de Wall Street con la compra de una participación mayoritaria en el brazo financiero de Thomson Reuters.



El acuerdo, anunciado por las compañías en un comunicado, es la mayor apuesta de Blackstone desde la crisis financiera. El cofundador del fondo, Stephen Schwarzman, competirá ahora con el multimillonario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, dueño de la empresa homónima líder en la entrega de noticias, datos y análisis a operadores, banqueros e inversores.



Bajo la compra, Blackstone adquiere una participación de un 55 por ciento en la unidad "Financial & Risk" (F&R) de Thomson Reuters, según el comunicado.



Thomson Reuters conservará una propiedad del 45 por ciento y recibirá aproximadamente 17 mil millones de dólares, 3 mil millones en efectivo y 14 mil millones en deuda y acciones preferentes emitidas por la nueva empresa, dijeron las compañías.



El Canada Pension Plan Investment Board y GIC de Singapur invertirán junto a Blackstone, pero el comunicado no detalló el tamaño de sus participaciones. El Canada Pension Plan Investment Board rehusó hacer comentarios. No fue posible contactar inmediatamente a GIC.



La nueva sociedad será administrada por un directorio de 10 personas, compuesto por cinco representantes de Blackstone y cuatro de Thomson Reuters. El presidente de la junta y presidente ejecutivo de la nueva sociedad servirá como miembro sin derecho a voto del directorio luego del cierre de la transacción. Las compañías no dijeron quién sería esa persona.



Las negociaciones para vender a Blackstone una participación en el negocio F&R comenzaron el verano pasado, dijeron dos fuentes con conocimiento del tema.



El mayor escollo en las negociaciones fue qué significaría la sociedad para Reuters News, la agencia de noticias internacional, que brinda alertas, noticias y análisis al terminal Thomson Reuters Eikon, dijeron dos de las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.



En su comunicado, Thomson Reuters y Thomson Reuters Founders Share Co, que ha supervisado la independencia editorial de Reuters desde que la compañía comenzó a cotizar en bolsa en la década de 1980, acordaron "modificaciones resultantes" a los principios de confianza que han guiado a la división de reporte de noticias.



Bajo los términos del acuerdo, Reuters News sigue siendo parte de Thomson Reuters, junto con sus divisiones "Legal" y "Tax and Accounting".



La nueva empresa realizará pagos mínimos anuales de 325 millones de dólares a Reuters por su acceso al servicio de noticias, lo que equivale a casi 10 mil millones de dólares. La gerente financiera de Thomson Reuters, Stephane Bello, dijo en una conferencia con inversores que el pago representa lo que F&R solía destinar a Reuters News.



Reuters también obtiene dinero a través de la venta de noticias a canales de televisión, sitios de internet, periódicos y otras organizaciones de medios de todo el mundo. En 2016, Reuters reportó ingresos por 304 millones de dólares de su negocio de medios.



Thomson Reuters espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2018.