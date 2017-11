Incluso Björk acepta ahora bitcoin

Los fans de Björk pueden comprar ahora su último trabajo con bitcoins.



Seis años después de lanzar un álbum de estudio llamado Biophilia en forma de aplicación interactiva, la cantante de vanguardia islandesa vende ahora su nuevo proyecto Utopia en internet, y acepta criptomonedas como el bitcoin como forma de pago.



La venta sigue un acuerdo en el que participan su sello discográfico, One Little Indian, y el especialista en cadenas de bloque Blockpool, con sede en Londres.



Los que compren el álbum por adelantado recibirán 100 AudioCoins, que pueden depositarse en carteras electrónicas, intercambiarse por otras monedas digitales o utilizarse para comprar más música.



La compañía discográfica de Björk dice que decidió aceptar criptomonedas tras recibir peticiones de los seguidores de la cantante.



Derek Birkett, de One Little Indian, dijo en un correo electrónico que estaba sorprendido por el interés generado y "la cantidad de seguidores que han realizado pedidos" utilizando métodos de pago no tradicionales.



Este año se ha disparado el precio del bitcoin. A finales de 2016 costaba menos de mil dólares, y hace unos días superó la barrera de los 7 mil dólares.



Este miércoles a las 11:15 horas de la Ciudad de México, la moneda digital tiene un precio de 7 mil 520 dólares con un alza de 6.46 por ciento.